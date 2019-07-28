XboxGamePass陣容再升級！《波西亞時光》本月正式上架

Xbox Game Pass在本月加入了不少佳作，像是《中土世界：戰爭之影》與《死亡復甦 4》兩款都是番茄醬噴好噴滿的舒壓大作，不過若玩家當前並沒有興致玩這類作品，只想體驗較為和平休閒的遊戲，本月的新成員《波西亞時光（My Time at Portia）》便可能是不錯的選擇。

《波西亞時光》是一款由Pathea Games於2019年1月推出的第三人稱冒險遊戲，玩家在遊戲中所扮演的角色因收到父親的信而來到了波西亞，隨後便繼承父親所遺留下來的工坊並成了當地的居民。而為了生活，玩家必須不斷的提升自家工坊的名聲，藉此來獲得更好的工作報酬，讓自身於波西亞的人生變得更加完善。

身為一個工坊主人，接接案子賺錢維生便是主要的日常，每個案子所要求的物件往往都需要各式各樣的材料才能製成，玩家所要做的便是依據工坊手冊所給予的資訊來採集或是加工特定資原，再一塊一塊的依據設計圖指示將資源擺放上去完成產品。

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筆者在初期執行案子時會碰到些許障礙，首當其衝的便是包包容量的問題，初期的背包容量相當小，時常踩集資原到一半就會因為各式各樣的獨特資源而滿載。雖然可花費金幣擴增包包容量，但金幣本身的功用相當廣泛，建議玩家還是乖乖先做幾個箱子擺放在住處，將當前用不到的稀有物品或是資源先收納至其中，藉此節省身上的空間。

初期的包包格數相當少，建議是多做幾個小箱子收納戰實用不到的物件來節省空間（《波西亞時光》）

再來便是遊戲的體力值問題，搜集資原或是與 NPC 互動等等行為都會耗費體力，一但體力耗盡便無法繼續工作完成案子。不過遊戲也給予了一些管道來應對體力消耗問題，玩家可購買或是製作可回復體力的食物來回復體力，或是打造可增加體力上限的傢俱擺放在住處，讓自身可以更有效率的踩集資原完成案子。

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完成案子除了會得到經驗值外也可獲得金幣，同時也能提升委託人對玩家的好感度，不過最重要的大概還是年度積分。在《波西亞時光》中，玩家並不是唯一一個靠接案維生的工坊主，而市政廳為了鼓勵產出，也會依據各個工坊所累積的積分來建立排行榜，前三高的工坊都會獲得不錯的獎勵品。

工坊排名（《波西亞時光》）

《波西亞時光》放置了不少內容在遊戲中供玩家體驗，除了接案做各式各樣的商品跟工具外，也可採用釣魚、挖礦和種田等方式來販售資源獲取金幣，而每種活動都有著不錯的體驗。以挖礦為例，玩家除了挖掘各式各樣的資源外，也可探索挖寶，蒐集各式各樣的古物碎片，將他們湊其合成後還可獲得各式各樣的加成效果。

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+ 5 + 4 + 3

而開發團隊在城鎮以及 NPC 的設計呈現上也算是做得不錯，玩家透過完成委託、小遊戲或是交談的手段可與 NPC 建立人際關係，而 NPC 也會因為彼此的關係良好程度而給予玩家各種好處。而城鎮除了會定期舉辦各式各樣的活動帶動 NPC 與玩家的互動外，玩家所完成的委託有時也會改變城鎮內的整體外觀，讓玩家充分感受到自己的所作所為正在改變整個世界。

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而遊戲本身也加入戰鬥系統，不過不擅長戰鬥的玩家也不必擔心，在《波西亞時光》中並沒有複雜的技能系統，小怪跟王的攻擊模式也沒有太多的變化，只需確保身上的防具、武器跟補品齊全後，便可放心應戰。

該作整體來說還算是個不錯的冒險遊戲，音樂和美術風格帶來了不錯的休閒氛圍。雖然工坊案子時常需要花費時間蒐集大量的資源，但由於不管做什麼事都會給予經驗值獎勵的設定，再加上有著角色天賦樹的設定，因此這段蒐集資源的過程並不會太讓人感到無趣。再加上種植作物、釣魚、接案以及挖礦等等大量遊玩內容選擇，該款遊戲很容易讓人直接陷入精神時光屋的境界。

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《波西亞時光》才在近期加入了 Xbox Game Pass 的陣容，玩家若正好在尋找慢節奏且無壓力的冒險遊戲，同時也喜歡蒐集資源、製作物品和探索等這類要素，該款作品可說是個不錯的選擇，且也支援中文，不必擔心語言隔閡問題，有興趣的 Xbox Game Pass 訂閱玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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