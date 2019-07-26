【多啦A夢牧場物語攻略】早期簡易賺錢方法

《多啦A夢牧場物語》中文版已推出，而遊戲中「錢」是非常重要，基本上沒有錢就什麼也做不了，以下介紹遊戲早期賺錢方法。

相信《多啦A夢牧場物語》其中一個最出名的地方是「大雄」的黑工無間地獄，活用大雄的「午睡」技能回復體力，從而24小時無間斷在礦場工作掘礦賺錢：

此外遊戲還有一個廣為流傳的賺錢方法：到踏入秋季之後，先在鍛治屋製作「製粉機」，然後在商店購入小麥自製小麥粉，再大量生產麵包賣出。由於當時製粉機可以用1個小麥造出10個小麥粉（注：遊戲更新後已改為1個小麥粉），即是1個小麥可以換成10個麵包，盈利率達到二三十倍，一日賺過百萬也不是難事。然後遊戲更新至1.02版之後，不論「黑工大雄」還是製粉機賺錢大法都已經被修改，剛推出的中文版亦無法再使用這些「裡技」了。（迫你認真經營牧場）

而多啦A夢牧場物語的物價相當高，食材、強化工具、擴建房屋等全部所費不菲；如何賺錢相當重要。雖然「黑工大雄」不再，但採礦仍然是玩家早期最重要的收入來源，以下介紹一個遊戲極早期即可使用的簡單賺錢法，快速累積財富。

1. 首先去採礦場（位於嘩啦瀑布旁邊）觸發劇情，然後找布拉斯（鍛治屋兒子）談話，獲得破舊十字鎬。然後在採礦場收集素材（身上除了十字鎬什麼都不要帶），在鍛治屋將破舊十字鎬升級至銅十字鎬。

2. 有銅十字稿之後就可以開始賺錢大計。採礦場的玩法是每層49格，其中一格是通往下一層的通道（其他格子則有機會出現各種道具），總共有十層，越下層採掘到的道具就越稀有價值越高。而每一日採礦場都會復原，因此如果要前往底層就必須一日之內挖到底。只是玩家早期沒有什麼回復體力的道具，要掘到較低層數是非常困難。

掘到一個有繩的洞就是前往下一層的入口。

3. 幸好同一日中前往下一層的路線都是固定的（當然到另一日就會重新洗牌），因此只要運用SL大法，挖礦前先存檔，找到前往下一層的路之後讀檔直接開路，就可以在幾乎不消耗體力的情況下到達下一層。而墨綠色的地板需要銅十字鎬才能開採，而有時前往下一層的路就在這些綠色地板下，因此需要銅十字鎬。

找到路之後記著位置再讀檔，就可以掘一次到達下一層，將體力留在更底層中挖掘高價道具。

4. 挖到的礦石和破銅爛鐵建議全部留著（遊戲對這些素材的需求量極大，怎麼挖都不夠），化石則全部用來換錢。在地下4層開始有機會獲得金礦石，去到地下7、8層開始可以得到暴龍、三角龍、劍龍等高級化石以及藍寶石、紅寶石、鑽石等寶石，全部賣出的話一日可以賺到3~5千元左右，回報比耕種好得多。

金礦石除了後期強化農具需要大量用到外，更重要是必須要一個來交換多啦A夢的法寶「隨意門」，記得留著。

4. 至於賺來的錢要怎麼用，第一件事一定要先購買大背包（其實包背只得8格這遊戲根本玩不下去），之後可以選擇強化農具、擴建家園（擴建一次後可以使用廚房製作料理）又或購買動物開始飼養等。另外捕蟲網也是一個選擇，雖然要2000元，但是捕蟲不需要消耗體力，捉到的蟲全部可以賣掉，平均一隻賣到30~50元左右，抓個四五十隻之後就回本，算是不無小補。