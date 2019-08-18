【小米有品Cuber智能即熱淨飲機】眾籌價1499人仔　三秒煲水即飲

8月6日上午10點，小米有品眾籌頻道正式上架全新眾籌產品——優點Cuber智能即熱淨飲機。該產品以「好水即時飲，健康更有品」作為核心，打破以往淨水器受水源限制等問題，採用積木模塊化外觀設計，具備淨水+即熱即飲兩項重磅功能，眾籌價僅售1499元（人民幣）。

積木造型，免安裝設計

外觀方面，優點Cuber從積木中獲得靈感，採用獨特的積木式造型和免安裝模塊化設計，僅需插上電源，在換水箱中裝滿水，即可啟動工作，十分的簡單方便。除此之外，優點Cuber智能即熱淨飲機的頂部面板、濾芯、水箱等部件都支持自助拆卸，保證外形美觀上，又方便實用。為了確保每一滴水的干淨衛生，優點Cuber 智能即熱淨飲機採用行業領先的高精度RO反滲透過濾技術以及層層過濾的三級淨化系統，有效去除有機物、重金屬、細菌等有害物質，保證用戶的健康飲水。

外觀方面，優點Cuber從積木中獲得靈感，採用獨特的積木式造型和免安裝模塊化設計。（優點智能）

即熱即飲，精準控溫

優點Cuber智能即熱淨飲機採用兩顆高精度NTC溫度傳感器，搭配稀土厚膜即熱模塊和AI計算法精準溫控程序，告別過往熱水壺煲水時的漫長等待，在3s時間內瞬間給水源速熱，給你即熱即飲的暢快體驗。

連接米家APP，四檔定溫

優點Cuber智能即熱淨飲機擁有常溫、沖奶、泡茶、沸水四個自定義的取水按鍵，通過米家App即可自定義四個按鈕的水溫與水量，實現±1℃的精準溫度調節。同時，使用米家App還可以記錄每天喝水量、查看濾芯壽命、水質狀況、機器運行狀況等，實現對機器的智能監控。

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關於優點科技： 深圳市優點科技有限公司由前華為榮耀總裁劉江峰先生創立，是一家專注於智能鎖及其他智能家居的物聯網服務平台。其通過自主研發、興業整合、投資併購等方式，致力於打造一個行業領先、體驗獨特的智能家居生態系統。優點科技總部位於深圳，在西安、廈門、杭州設有研發中心，並在北京、上海、廣州等全國40餘個城市設有分公司或辦事處。

（優點智能）

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