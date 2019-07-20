【掃地吸塵機器人選購攻略】8個出色型號：拖地功能、自動倒塵

根據GFK市場調查公司的統計資料表明，2015年中國掃地機器人市場零售規模約50億元，這一數字在2017年達到75億元，2018年則將增長至120億元，零售量過去五年平均複合增速達到51%。 這麼火爆的產品仍然有人保持懷疑的態度，為什麼呢？也許你是被之前的「智障」機器人傷害過。然而，如今的掃地機器人已經從智障走到了智慧，你可以入手了！ （價錢均為人民幣）

你印象中的掃地機器人是什麼樣的呢？：啊，要撞了；啊，撞上了；啊，又撞了；哎，你快掃這邊，掃這邊啊；啊，你怎麼走了……

一、「智障」掃地機器人掃屎經歷 以後不存在了

還不僅如此，掃地機器人「掃屎」的事件想必很多人都聽說過，想想都覺得很酸爽，尤其是家中養有寵物的用戶，「你知道半夜被臭味熏醒是怎樣一種感受嗎、你能想像家裡的傢俱、地板……全部粘上狗屎是怎樣一種絕望嗎」，當然，對於當時的掃地機器人來說，也很委屈，它只是負責清潔地面垃圾而已，並沒有識別便便的能力。

先來說說，為什麼掃地機器人會不識「屎」務，點圖看答案▼

然而當掃地機器人智慧程度進一步提高，廠家們已經開始真的這樣的尷尬進行了有效的解決，新買的掃地機不識「翔」（屎）這種事以後不存在了！

想要告別掃「屎」的尷尬，首先要解決的是掃地機器人如何識別物體。

1.

科沃斯將全新AIVI視覺識別技術加入到掃地機器人當中，機器人被賦予深度學習的能力，面對不同的家庭環境， 能識別並避開經常會阻礙機器人工作的電線、拖鞋、襪子和充電座。

（中關村在線提供）

2.

科語將掃地機器人搭載雷射雷達+AI攝像頭聯動定位導航系統，這樣的結合最大的好處，就是機器能夠自主識別物體的形態，AI攝像頭可智慧識別室內圖像物體並分類記錄，可清潔的垃圾進行清潔，不可清潔的垃圾自主躲避，這樣就能更好的規避拖著寵物便便滿屋跑的尷尬。

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二、褪去「偽智慧」外衣 APP端愈發實用

還記得前幾年的掃地機器人為了更好的迎合智慧發展的趨勢，加入了APP功能，說實話，對於當時的APP來說連接會有很多的問題，無法連接、連接後無法使用、使用中無法正常操作……就算能夠正常使用，但是都能幹些什麼呢？可進行遙控、查看耗材……不是說這些功能沒用，而是並不能說擁有了APP就叫智慧的升級。

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然而如今的APP更智慧的同時也更加的實用，連接APP可實現預約、定點清掃、分區清掃、掌上虛擬牆的功能。在掃地機器人清掃的過程中APP端可即時看到建圖過程，建圖完成後可實現想掃哪間掃哪間，不掃哪裡全遮罩，讓你真正體驗到智慧的清潔過程。

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三、還需要手動傾倒垃圾 現在都是自動化了

掃地機器人還沒掃完地集塵盒就滿了？還得你去清空集塵盒弄得塵土飛揚滿手髒？我想很多人在使用掃地機器人的時候有這樣的顧慮，所以在選擇掃地機器人的時候儘量選擇大塵盒，但是說好的解放雙手呢？而如今清理塵盒都能夠自動化了。

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iRobot將自動集塵系統搭載在掃地機器人身上，將倒垃圾這一步也自動化了，做到了真真正正的解放雙手。以往的掃地機器人塵盒滿了需要你去倒垃圾，而如果Roomba i7+塵盒滿了它就會自動回到自動集塵底座上，垃圾從塵盒被吸入上方的一次性集塵袋中，整個過程無需你動手，讓你至少三四個月不用去想掃地、倒垃圾這件事。

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四、拖地技術升級 洗地進入市場

對於最初掃地機器人加入拖地功能你怎麼看？說實話，當時的技術加入拖地功能真的是多餘，隨便滲水、隨意的抹布，清潔效果一般，但是為了增加收穫更多的用戶，拖地功能也是勢在必行。

而如今的拖地功能才顯得更加實用， 目前的掃地機器人搭載大容量的微控水箱，容量大，加一次水就能拖完全屋，中途不需要反復加水。可通過手機APP，自主調節滲水速度，持久濕拖。同時，通過對抹布支架的感應，能夠智慧分辨清掃模式和濕拖模式。抹布支架未安裝時，即使水箱裡有水，清掃時也不會漏水。

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當然，為了更好的進行拖地這項工作，ILIFE智意推出了洗地機器人，與普通的掃地及擦地機器人相比，該款產品主打「智慧洗地」，獨創洗、刷、吸、刮四步高效清洗模式，可深度清洗地面髒汙、灰塵、液體等多種污漬，和擦地機器人相比，這種水洗模式在清潔頑固污漬方面更徹底。

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科技的發展就是為我們的生活服務的，掃地機器人拖著便便滿屋跑、APP不實用、還得自己倒垃圾、拖地不乾淨的歷史「污點」已經解決，如果你還在因為這些原因而沒有買掃地機器人，我可以肯定的告訴你，2019年的掃地機器人你可以入手了。

五、看看哪些產品可以買？

在這個追求性價比的時代，價格區分產品是很多人的做法，今天就按照價格為大家推薦，當然，1000元以下的掃地機器人不進行推薦，1000以下的機型在使用的過程中，軌跡淩亂，清掃覆蓋率不高，不太具有購買的價值。

性價比首選：1000元-2000元，點圖看▼

品質生活必備：2000元-4000元​，點圖看▼

高端旗艦體驗：4000元以上​，點圖看▼

【本文獲「中關村在線」授權轉載】