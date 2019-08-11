Karcher新FC3原來係高科技地拖？德國清潔品牌首開香港專門店

不知大家有否留意香港好多公營機構、醫院、商場和主題公園所使用的清潔機器都是「Karcher」出品？這個德國清潔品牌創立超過80年，一直以來在工業用途方面穩坐龍頭之位，而近年Karcher也積極「縮細」，將高規格的清潔機器瘦身變小引入家取使用，配合最新推出的FC3無線地板清洗機，Karcher首間香港專門店日前於九龍灣MegaBox開幕。

Karcher一改過去灰色的工業用機器形象，起用了有如《變形金剛》大黃蜂一樣的鮮黃色，推出一系列家居清潔器具，大家有興趣可以到MegaBox的專門店了解更多，不過Karcher今次是以Pop Up Store形式經營，據官方指此專門店暫定開放半年。至於來到這裡，會有服務員為大家詳細講解各個產品的用途，客人還可以試用部分產品，以及購不同配件。當中最有趣一定是最新的FC3無線地板清洗機，單看表面大家可能會以為是吸塵機，但其實它是一個先進的「地拖」，以水蒸汽達到抹洗、消毒、速乾效果，對吸走灰塵、油污，或者倒瀉飲品液體等清理十分方便，和大家見慣的吸塵機非常不同。此外Karcher不少用具對需要清潔露台、天台、走廊或車輛的朋友來說，都很有用。

Karcher FC3無線地板清洗機主力針對液體污垢，作用有如地拖。

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