Selfie 自拍能「醫病」？　最新研究指可以自拍技術量血壓

Selfie 自拍可以量血壓？一個由加拿大多倫多大學及中國杭州師範大學共同發表的研究項目，表示可以利用現有智能手機的自拍鏡頭，去作為量度血壓的工具。到底這個研究概念是如何運作，以下就為大家解釋一下。

根據科技網站 TheNextWeb 的報道，一項由加拿大多倫多大學及中國杭州師範大學附屬杭州幻兒師範學院共同展開的研究項目，可以利用現有手機的自拍鏡頭去拍攝一段短片，透過一種稱為「血譜成像技術」（Transdermal Optical Imaging），利用皮膚反射自拍鏡頭發出的光線，去測量皮膚中的蛋白質含量，再配合機械學習的演算法，將這個讀數轉化為血壓數值。

有研究以 Selfie 自拍影片，可以從大家皮膚「紅唔紅潤」，去量度血壓。（區慶威攝）

研究指有關測試方法，準確率可以達到 95%。不過研究項目面對一個問題，現時參與測試的對象 1,328 人當中，大部分為東亞或歐洲人士，代表這個演算法若果用在有色人種上，準確率暫時是未知之數。有關演算法理論上，是以光線被血紅蛋白反射的讀數作基礎，配合測試人士的血壓作配對，從而建立大數據庫去支撐演算法；而有色人種，或者膚色較深人士皮膚當中的黑色素蛋白對整個演算法的整確度有何影響，似乎還需要一段時間去驗證及修正。

當然長遠而言，這項研究在加入更多參與者的數據之後，準確度會再作進一步提升。而一個平價的量度血壓方法，將可以令不少心血管病患者有機會提早就診治，大幅降低有關疾病的死亡風險。以後見到人不停 Selfie，不要誤會對方是一個自戀狂呀！