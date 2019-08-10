AV Show 香港高級視聽展 必試耳機 Fender Sennheiser Campfire

一年一度 AV Show 2019 AV Show 香港高級視聽展 由8月9日至11日，於灣仔會展舉行，場內有大量新耳機、DAP試玩，即睇Fender Sennheiser Campfire等新作推介。

先睇ECT，Campfire Andromeda SE Gold 黑金特別版每邊耳加了2粒底音單元，機殼採用黑鋁機身配合 24K 鍍金螺絲頭，聽感跟平常的Andromeda頗不同，人聲和中音當然靚，連低音都有很好的表現，限1000對！由於全場只得1對demo，大排長龍。

Campfire Andromeda SE Gold 黑金特別版，每邊耳加了2粒底音單元，限1000對！由於全場只得1對demo，大排長龍呀。($9,980)

另一品牌AK就必試AK SP2000（$29,980），使用AKM最新AK4499EQ晶片，且左右聲道獨立1粒。現場配合AK x JM audio 新12鐵耳機Layla AION（未定價）試聽SP2000，好氣好力，分析力高。由於使用3D打印技術定位單元，令housing更細更輕，戴上耳比過去任何多單元JH cm耳機都要細對。

DITA展示新作 DITA Dream XLS，這品牌一直都是動圈支持者，新作也不例外，使用鈦合金腔體及藍寶石玻璃，高頻平賓、低頻量感重，條理自然分明，跟機有3組2.5/3.5/4.4mm 可換式插頭。(未發售／約$8,000)

DITA展示新作 DITA Dream XLS，這品牌一直都是動圈支持者，新作也不例外。(未發售／約$8,000)（鍾世傑攝）

DITA Dream XLS 跟機有3組2.5/3.5/4.4mm 可換式插頭。(未發售／約$8,000)（鍾世傑攝）

Sony繼續宣布他們的最強真無線藍牙耳機WF-1000XM3，為了強調它的NC 降噪能力，特別設計了一個車廂型展區。

Sony繼續宣布他們的最強真無線藍牙耳機WF-1000XM3，為了強調它的NC 降噪能力，特別設計了一個車廂型展區，放心，不會有人拿藤條打人。（鍾世傑攝）

最多人試的藍牙耳機一定是Sony WF-1000XM3。（$1,890）（鍾世傑攝）

Sennheiser現場有IE 400 Pro跟500 Pro，不過筆者反而比較喜歡IE 80 BT Wireless，這款掛頸藍牙，使用藍牙LHDC／aptX HD制式接收、AKM藍牙晶片、10mm動圈單元。

Fender 推出Ten5 Fine Tuned：改良版CM耳機Ten5 同樣使用10mm動圈及5動鐵組合，使用全新調節氣孔控制機內氣壓，低音結實有力，高音開揚。($13.800) 而Fender 代理 Soundwave 取得日本線廠品牌Brise Audio的代理權，最新作有日本只公布2星期的4絞銅線STR7-Rh2+，使用Carbon Nano Tube納米炭管物料及「Spiral77構造」線材。（$5,000）

Fender 推出Ten5 Fine Tuned：改良版CM耳機Ten5 同樣使用10mm動圈及5動鐵組合，使用全新調節氣孔控制機內氣壓，低音結實有力，高音開揚。($13.800)（鍾世傑攝）

Cayin可換模組DAP CAYIN N6II，可以按你想要的音樂風格，更換解碼晶片及調音模組！記者玩了最新出，針對交響樂、古典類音樂而設的新插件，暫時只能單獨購買，但聽說發售2個月後，將有跟機版本推出。（約$8000）

Fiio M5 是一部可以戴上手，size像apple iPod nano 6的小型DAP，它除了有3.5mm耳機插，更有雙向藍牙接收，老實說，那條錶帶套的設計真的有改善空間。此外，另有M11 Pro 播放器及Q5s 藍牙5.0耳擴兩部發售播放設施試玩。

Fiio M5 是一部可以戴上手，size像apple iPod nano 6的小型DAP，它除了有3.5mm耳機插，更有雙向藍牙接收。（鍾世傑攝）