【小米】上海CJ科技展　大熱平衡車、雙腳分離式平衡輪初登場

2019ChinaJoy正在上海火熱進行中。作為全球數碼互動娛樂領域最具影響力的盛會，開展首日觀眾就已經將現場化成「人從眾」的海洋，圍觀這場由全球領先品牌所打造的年度泛娛樂大戲。在ChinaJoy展會上，除了遊戲相關的內容展示外，顏值高、身材好的ShowGirl們也是整個展會的亮點。

今天我們來到了首次亮相ChinaJoy的小米科技展台，在這裏我們不僅能看到各種節目與互動，還有很多養眼的小姐姐，讓我們大飽眼福，順帶吸引了一波又一波人群強勢圍觀。

本次ChinaJoy小米科技帶來了旗下多款科技產品，其中由九號機器人聯合小米科技共同推出的燃動版平衡車也在展出之列。除去產品展示，燃動版平衡車還參與本次小米展台Showgirl的表演環節。

展台Showgirl們的表演方式相當吸睛，長腿小姐姐們踩著燃動版平衡車，為大家帶來一場科技與藝術結合的視覺體驗。

展台Showgirl們的表演方式相當吸睛，長腿小姐姐們踩著燃動版平衡車，為大家帶來一場科技與藝術結合的視覺體驗。（中關村在線提供）

別光顧著看小姐姐，Showgirl腳下的燃動版平衡車絕對是最強的時尚神器！從現場的展示，我們能看出九號平衡車燃動版的設計是很硬派越野風的，比如這越野輪胎、純黑色的擋泥板和輪毅蓋，以及具有視覺衝擊力的黑紅配色，都在凸顯著這款產品的時尚運動風。

不僅如此，燃動版平衡車還標配了停車支架和可折疊的拉桿兩款實用配件，讓車子在關機時也能穩穩保持直立狀態，不用再靠牆停放或隨意倒在地上，停車方便更省心。 10.5英寸真空輪胎採用創新防滑胎紋設計，能為九號平衡車燃動版帶來更強的路面適應性，騎行體驗也更為舒適。

燃動版平衡車還標配了停車支架和可折疊的拉桿兩款實用配件，讓車子在關機時也能穩穩保持直立狀態，不用再靠牆停放或隨意倒在地上，停車方便更省心。（中關村在線提供）

另外，鎂合金打造的底盤有效降低了整機重量，僅重13.7Kg，同時提供了非常強大的承載能力，最大有效載重可達85kg。兩台總輸出功率高達700W的直驅電動機，讓九號平衡車燃動版可以輕鬆爬上15°陡坡。

LED彩虹燈組設計參考了汽車燈光系統，行車燈、轉向燈、制動燈和LED尾燈一應俱全，甚至尾燈顏色可調節，除了提升安全性，跑在路上也絕對夠時尚。

九號小型賽車改裝套件，適配九號平衡車與Ninebot miniPRO，只要你有這兩款之中任一，搭配這款套件就可將車組裝成一台小型賽車。（中關村在線提供）

除了燃動版平衡車，在小米的展台上，我們還看到了九號機器人的網紅爆款九號平衡車小型賽車改裝套件(Ninebot Gokart Kit)，以及「吒兒」們的最愛，有著「電動風火輪」之稱的米家平衡輪。這兩款高人氣的產品同樣不可錯過。

九號小型賽車改裝套件，適配九號平衡車與Ninebot miniPRO，只要你有這兩款之中任一，搭配這款套件就可將車組裝成一台小型賽車。而且這款小型賽車改裝套件配還有三種不同的駕駛模式，可以滿足不同身高玩家的需求。

（中關村在線提供）

另一款就是前不久剛發布的超人氣產品，有著「電動風火輪」之稱的米家九號平衡輪，因其體積小巧，玩法多樣而被被很多玩家所喜愛。雙腳分離式的設計，讓你可以發揮想像力，做出各種炫酷動作，甚至在上面舞蹈！單腳玩，雙腳玩，自由變換多種動作，感受不同玩法的不同樂趣。大功率輪轂電機，動力強勁，配合紡錘形胎面設計，阻力小，轉向更靈活。

怎麼樣？老江湖們心動了嗎，心動不如行動，現在前往小米商城了解這些酷玩新品的更多詳情。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】