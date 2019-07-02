【掃地吸塵機器人測試比拼】DEEBOT T5完勝小米米家掃地機器人1S?

不想拖地也不想掃地，已經成為新一代年輕人的生活觀念，並不是因為真的懶，而是年輕人更希望留下時間享受美好生活。關於智能清潔，很多網友或者朋友都會向我諮詢一個問題，掃地機器人和拖掃一體機器人到底該選誰？大家疑慮的重點無非是擔心拖掃一體產品價格貴又掃拖不干淨，掃地機器人功能單一隻能掃不能拖，二合一後的產品路線規劃是否合理能不能覆蓋全面？ 面對大家的疑問，今天筆者找來了科沃斯和小米兩個品牌最熱銷的主推款產品，其中科沃斯DEEBOT T5為拖掃一體產品、小米1S為單獨的掃地機器人產品，接下來我們就一起對比下，看看拖掃一體機器人和單獨的掃地機器人誰更值得買呢？

顏值做工平分秋色科沃斯DEEBOT T5勝在細節

兩款產品在色彩上走了兩個極端，一個採用了黑色的設計，一個採用了純白色的設計，科沃斯DEEBOT T5的黑色的設計看起來更奢華一些，而小米1S的白色設計看起來更簡約居家，不過不少用戶反饋長時間使用後白色設計並不耐髒。兩款產品做工方面都比較紮實，單就顏值來說看自己的喜好吧。細節方面科沃斯DEEBOT T5優勢更大一些，比如塵盒濾網採用多層設計增加濾網使用壽命、擁有更好清潔效果的雙邊刷設計、有單獨的總電源開關設計等等。

導航技術對決科沃斯T5快速建圖實現準確分區，小米1S複雜環境下無法識別分區



科沃斯主要通過LDS激光雷達配合獨特的SLAM算法實現對全屋房間的建圖和識別，實現對房間更穩定的辨別方式。而小米1S在LDS激光雷達導航的技術上加入了視覺融合導航技術，使用了SLAM+VSLAM融合的算法，根據官方資料來看VSLAM主要的作用是識別房門達到更好的分區效果。

左1科沃斯DEEBOT T5激光雷達 | 左2左3小米1S激光雷達+攝像頭 ( 中關村在線提供 )

在測試的家居環境下，通過對兩款掃地機器人產品的實測結果來看，同樣的家庭面積，科沃斯DEEBOT T5建圖用時93分鐘，而小米1S建圖用時126分鐘，從建圖速度來看科沃斯DEEBOT T5的建圖速度快了近30多分鐘。

左圖科沃斯 | 右圖米家建圖過程( 中關村在線提供 )

而從建圖的效果和覆蓋率來看，小米1S覆蓋了85㎡，科沃斯DEEBOT T5覆蓋了79㎡，經過對兩款產品覆蓋率的分析，一方面是兩者採用不同的計算面積的方式，存在誤差性。另外小米1S對部分無法攀爬區域識別能力不足，繪圖過程中被卡死情況出現了5次，而科沃斯DEEBOT T5僅出現了1次，另外科沃斯DEEBOT T5能識別窗簾並穿越，小米1S無法識別窗簾，兩者在覆蓋率上主要區域都做到了完全覆蓋，差異不大。

實際建圖效果和覆蓋區域差別不大( 中關村在線提供 )

建圖完成後的分區方面，科沃斯DEEBOT T5自動識別了7個分區，基本符合實際房間情況。而小米1S經過2個多小時的建圖後，竟然無法分區，繼續清掃後又開始重新建圖。雖然此次小米加持了攝像頭VSLAM導航，以此增強分區識別能力，但實際效果卻大不如人意，稍微複雜點的家居環境就有無法建圖的風險存在，與官方宣傳存在很大差異。

無法實現分區就意味著無法進行分區清掃，那麼清掃效率自然也不會高，總體來說如果小米1S複雜環境下無法實現複雜家居環境的分區，與官方宣傳所謂的加入Vslam是為了識別房間差異大。

小米1S建圖完成後竟然無法實現分區，要求再次建圖( 中關村在線提供 )

誰掃的更乾淨？掃地機器人不能光看參數能掃乾淨才算行

家庭常規垃圾無非是灰塵、毛髮、固體顆粒物三種，能否將這三類垃圾清掃乾淨，成為衡量掃地機器人清潔能力的重要指標。我們將3類垃圾共20g按照一定的比例進行混合，看掃地機器人一次性通過後清潔的垃圾量。

科沃斯DEEBOT T5清掃實測 ( 中關村在線提供 )

小米1S清掃實測 ( 中關村在線提供 )

經過實測，小米1S和科沃斯DEEBOT T5基本都能清掃乾淨固體顆粒物，唯一差別是科沃斯DEEBOT T5對粉塵的清潔更加徹底，而小米1S仍然有部分遺漏。根據官方參數來看科沃斯DEEBOT T5官方標註的吸力為1500Pa，小米1S官方標註的吸力為2000Pa，通過實測結果來看，在掃地機器人領域，單純依靠跑分和參數是行不通的。另外針對毛髮方面，科沃斯DEEBOT T5採用了防纏繞滾刷設計，毛髮會集中在滾輪一側清潔更容易，而小米1S清理的毛髮則全部纏繞在了滾刷上，非常難清理。

點擊大圖看看誰掃的更乾淨：

擦地功能好用嗎？先掃地後拖地才能實現地面深度清潔

先掃地後拖地是中國消費者的地面清潔習慣，尤其是對於沒有安裝新風系統的城市居民來說，兩日開窗不拖地，家裡的浮灰和塵土就能落上厚厚的一層，隨便一個濕腳丫一踩，就成了掃不掉的髒腳印。所以僅從生活場景角度來看，掃地機器人的擦地功能是必不可少的。

科沃斯DEEBOT T5帶獨立大水箱的擦地模塊 ( 中關村在線提供 )

那麼擁有擦地功能的科沃斯DEEBOT T5在真實場景中比不帶擦地功能的小米1S有清潔優勢嗎？我們擬定了兩個場景，第一個是通過粉塵模仿家庭地面灰塵的拖掃場景，第二個是通過番茄醬模仿地面掃地不可祛除的污漬。

( 中關村在線提供 )

通過實測，我們可以看到，沒有擦地功能的小米1S在面對地面灰塵的時候，如果無法清掃乾淨，就不會有二次補救的措施，這樣很多細小的粉塵顆粒就被遺漏。我們用黑色抹布進行擦拭後能明顯看到地面殘留大量白色粉末。

尤其對於喜歡在地上爬的孩子來說，這些細小的粉塵被孩子吸入到身體內，對小孩的健康影響應該非常大。而採用了拖掃一體設計的科沃斯DEEBOT T5即便地面的粉塵無法徹底清掃乾淨，也可以通過尾部的水箱帶動拖布提供二次清潔，來彌補漏掃的粉塵，達到徹底清潔地面的效果，保證小孩的健康。通過黑色抹布對清掃過后區域的實測也能看出帶有拖地功能對灰塵的清潔效果要優於小米1S。

拖掃粉塵後黑抹布再次擦地後的效果對比 ( 中關村在線提供 )

另外在番茄醬的測試中小米1S由於完全不具備拖地功能，所以根本無法擦乾淨番茄醬，而擁有藍鯨清潔系統2.0的科沃斯DEEBOT T5通過超大水箱+236cm2抹布的濕拖組合，可以輕鬆清潔掉絕大部分番茄醬污漬。

( 中關村在線提供 )

( 中關村在線提供 )

拖地清潔番茄醬後白毛巾擦拭清潔區域地面後潔淨度對比 ( 中關村在線提供 )

這就意味著在真實的家居環境下，對於地面無法掃除的污漬科沃斯DEEBOT T5能帶來更深度的清潔效果。筆者也是拖掃一體產品的使用者，根據筆者日常的使用經驗來看，由於拖掃一體的機器人是每天工作2次（個人預約清掃每天下班前2次清掃）。實際上由於每天規律的預約清掃，地面遠比之前用掃帚拖把每隔3-5天清潔一次乾淨的多，所以說每天使用拖掃一體的掃地機器人，科學運用好拖掃組合，家庭的地面清潔度遠比人工清潔和單純的掃地機器人效果要好的多。

對於地面無法掃除的污漬科沃斯DEEBOT T5能帶來更深度的清潔效果。( 中關村在線提供 )

全屋清潔大比拼拖掃一體效率更高清潔效果更徹底

產品的好壞，只有用戶在真實場景下使用後才能下定論，就像手機一樣，你能跑一百萬分，我作為用戶使用體驗不好，那也不能說它是一款好產品。我們在真實的家居環境下模擬用戶使用場景，通過20g不同類型的固體垃圾來測試家居環境下，小米1S和科沃斯DEEBOT T5兩款產品的掃地清潔效果和拖地清潔效果。

我們在真實的家居環境下模擬用戶使用場景，通過20g不同類型的固體垃圾來測試家居環境下，小米1S和科沃斯DEEBOT T5兩款產品的掃地清潔效果和拖地清潔效果。( 中關村在線提供 )

經過實際測試和稱重，最終小米1S共清掃垃圾18.6g,全屋清潔率為93%，科沃斯DEEBOT T5共清掃垃圾19g,全屋清潔率為95%，兩者測試結果差距不大，但科沃斯DEEBOT T5為拖掃一體產品，能帶來更好的清潔效果更乾淨。

科沃斯DEEBOT T5為拖掃一體產品，能帶來更好的清潔效果更乾淨。( 中關村在線提供 )

別讓掃地機成為生活的麻煩製造者誰的用戶體驗更舒適

早期的掃地機器人真的就是生活的麻煩製造者，噪音大、脾氣大、靈活性差，用它來掃地你就要不停地扮演拯救者的角色。而現在掃地機器人智能功能得到了強化，整體體驗也好了不少，我們從越障、噪音、脫困三個維度對掃地機器人進行更細節化的測試。掃地機器人畢竟是吸塵器，噪音不可避免，通過實測小米1S在常用的標準檔位的噪音為67.3dB，科沃斯DEEBOT T5標準檔位的噪音為58.1dB，噪音越小也就證明在有人情況下對用戶生活影響越小。

科沃斯DEEBOT T5噪音值明顯小於小米1S ( 中關村在線提供 )

而在越障方面，我們設置了1cm左右的地墊障礙物，通過實測科沃斯DEEBOT T5可以輕鬆翻越障礙物，而小米1S在接近障礙物後無法攀爬，對於家中復雜的家居環境，擁有更好的越障能力也意味著能更少次數因為環境問題而被困住，清掃覆蓋範圍更大。

科沃斯DEEBOT T5越障演示 ( 中關村在線提供 )

小米1S越障演示 ( 中關村在線提供 )

通過多個凳子的擺放我們測試了兩款掃地機器人的脫困能力，家居清潔中，多個桌椅凳腿和復雜的家具擺放都會讓掃地機器人迷路，通過實測結果來看兩款產品都能在復雜環境下成功脫困，但小米1S用時則非常長（由於時間過長動圖部分做了剪輯）。

科沃斯DEEBOT T5脫困演示 ( 中關村在線提供 )

右為小米1S脫困演示 ( 中關村在線提供 )

總結：買掃地機器人還得選購老牌拖掃一體產品科沃斯DEEBOT T5值得信賴

首先來說目前掃地機器人的素質都非常不錯，買回家肯定不會成為家庭的累贅，相反會讓你的生活質量提升一大截。自從有了拖掃一體的掃地機器人，筆者已經很久沒幹過掃地拖地的家庭苦力了。

回到今天的評測對比上，科沃斯DEEBOT T5和小米1S在掃地能力上表現其實都比較不錯，但科沃斯作為老牌實力干將，在建圖速度、路徑算法以及產品細節體​​驗上還是能感受到多年經驗積攢帶來的技術優勢。無論是Smart Navi2.0 全局規劃技術還是藍鯨清潔系統2.0 智能掃拖技術都讓科沃斯DEEBOT T5在綜合應用中有更游刃有餘的表現。

買掃地機器人還得選購老牌拖掃一體產品科沃斯DEEBOT T5值得信賴 ( 中關村在線提供 )

整體來說小米1S表現讓人最意外的是複雜場景下無法實現分區，而科沃斯DEEBOT T5作為主流拖掃一體產品的代表，整體設計和體驗都是趨向於用戶使用場景去真切的解決用戶在使用過程中帶來的問題，目前大品牌的掃地機器人算法和硬件大同小異，主要差異化就在經驗和細節，科沃斯DEEBOT T5能有更好的體驗其實也是勝在細節和更綜合的產品力上。

拖掃一體產品能夠帶來更深度的家居清潔

此外，說到拖掃一體技術方面，經過實測其實並沒有用戶想想的那麼雞肋和不堪，實際家居環境中，地面相對也沒有測試環境這麼極端，加上每日定期的清潔，家庭地面其實非常的容易清潔。以前我們手工拖地掃地總覺得地面非常臟，但仔細想想其實那是你攢了一個週沒打掃地面的結果。如果每天像筆者一樣下班前開啟拖掃一體機器人2次，及時清理地面的垃圾、毛髮和浮灰，相信即便過上一個月，你家的地面也要比你3天不打掃的地面乾淨很多倍，這就是拖掃一體產品的優勢，無聲無息的給你一個乾淨的家。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】