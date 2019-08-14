Apple Card 藏超強功能？鈦合金物料可擋子彈　一卡旁身出街安心

數碼生活
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Apple Card 自 3 月由 Apple 發布後，一直成為 Apple 新產品的焦點，簡潔的外表加上便利的功能（如無到期日﹑無須簽名﹑無跨國手續費等），很多人早在 3 月就表明一定要出一張。美國近日陸續有 Youtuber 收到個人的 Apple Card，其中頻道「Ryan & David」就用另類的手法進行開箱，不是體驗 Apple Card 的消費功能，反而用真槍射向它，看看鈦金卡和一般信用卡有什麼不同。

鈦合金硬度測試

為了測試用鈦合金製作的 Apple Card 有多硬，「Ryan & David」甚至用到真槍實彈進行測試。要知道 Apple Card 的硬度，當然要進行對照實驗，先以一本超厚的 catalog 測驗子彈的威力，再分別在 catalog 前放普通的膠卡和 Apple Card。

Apple Card 可以擋子彈？

「Ryan & David」使用 .22 口徑子彈，以手槍在不足 5 米的範圍外射擊，在沒有什麼卡的情況下，子彈打穿了 662 頁。在前方放置膠卡也沒有太大的變化，子彈打穿了 647 頁。但 Apple Card 的測試就充滿驚喜，當子彈打中 Apple Card 後，把 Apple Card 從固定器中擊飛，子彈未能打穿卡身。

測驗分三階段進行，直接射向 catalog﹑前面放膠卡，以及前面放 Apple Card（Youtube：Ryan & David 影片截圖）

必定申請一張！

被子彈打中的 Apple Card 只有少許表面金屬剝落，卡片稍為彎曲，但最重要是子彈不能打穿，基本上已經達防彈的功能。雖然「Ryan & David」沒有標明實驗用的手槍焦耳是多少，但解釋了 .22 口徑子彈的槍口能量（Muzzle Energy）為 99，換算後也高於香港對槍械的定義。現在很多店舖都接受 Apple Pay，加上出街要承受的風險，一張又防彈又方便消費的 Apple Card 真的非常實用，希望快點在香港推出吧，大家都等不及想出卡了。

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