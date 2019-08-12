日本驚現「睡眠鳥冬」寢具！麵條取代枕頭棉被　方便你賴床玩手機

數碼生活
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好多人都鍾意在床上賴床玩手機，尤其是冬天寒冷時節，至少玩足半個鐘先捨得離開暖笠笠的被窩。日本有間頭部按摩水療公司利用烏冬為概念，開發出一款「睡眠用烏冬」的半棉被、半攬枕產品。這件「烏冬被」大受歡迎，現時首批存貨竟全數售罄！一齊睇睇有幾過癮！

「睡眠用烏冬」用一條條可躺可蓋仲可以夾的麵條攬枕來取代傳統棉被枕頭。雖然此款新型寢具預計於8月20日才日本正式開賣，但其難以理解的奇妙構造已在Twitter引起熱話，據聞首批預訂貨品已告售罄。

睇到人眼都突的「烏冬被」係由頭部按摩SPA專門店「悟空のきもち」開發。「悟空のきもち」以超強安睡的技術而人氣急升，頭部按摩能令人快速進入「絕頂睡眠」狀態，曾上過日本電視節目，受歡迎到預約期都要3個月以上。伊勢丹百貨新宿店委託此間睡眠專家開發出最安眠寢具，帶來「睡眠用烏冬」。設計概念來自竹簍烏龍麵，「被鋪」由兩條打橫、數條打直的烏冬狀攬枕組成，上面再覆蓋薄紗。

據知「悟空のきもち」曾詢問寢具製造商，請教棉被何以是四方形，原因卻是「便宜、方便製作」而非最適合人體而設。於是「悟空のきもち」將四方形棉被以直橫組合的麵條狀攬枕代替，對應各種睡姿達到舒適睡眠的效果。

如此設計最大的好處，相信是方便各位從兩條「烏冬」之間伸出手玩手機，而又可以保持雙臂暖洋洋。雙腳也可在烏冬中左穿加插「捲」着，把麵條被鋪當成攬枕，睡姿不受限制。說當成一般棉被使用，橫向的麵條充當枕頭，讓用家被麵條完全包圍，安心熟睡。

天氣較暖時，可以拉闊上半身烏冬隙間，增加透氣散熱的面績。由於是麵條狀組合而成，「鳥冬被」也方便拆除清洗。「睡眠用烏冬」定價16,800日元（約港幣1,246元），現時「悟空のきもち」正在加緊生產，現時訂購會在11月上旬發貨。詳情可見官網

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