Tesla Model 3車主在玩命！人體植入RFID晶片當車匙行得通？

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【人體植入Tesla車匙】電動車Tesla Model 3以高科技作賣點，其中一項是不設實體車匙，如要啟動車門甚至啟動車輛，要透過智能手機App、或專用RFID車匙卡打開；一名Model 3車主Amie DD大膽地做一個「人體實驗」，將匙卡上的RFID晶片植入前臂，究竟能否成功開車？

自稱為「造物主」的Tesla Model 3車主 Amie DD，同時亦是一名軟件工程師，日前於Youtube上載一段影片，同時以相片記錄了一個「人體實驗」過程，以她的專業知識，親身一試能否有如電影《第五天劫》劇情，植入晶片確定身分。

自稱「造物主」的Amie DD，再將RFID晶片植入前臂，究竟會否成功？ 【Youtube截圖】

Amie DD表示，要在手臂上植入晶片，必先要取得可啟動其Tesla Model 3電動車的 RFID車匙卡而不傷害卡上的微形線路，首先她以有機溶劑「丙酮」（Acetone，洗甲水 及 天拿水 的常用原材料）並將並將其包在有機聚合物中，才可將整套線路連晶片、大小相等於一個LEGO人大小的晶片植入她的前臂；她的「戰績」亦包括為家中大門的RFID電子開關植入前臂。

【晶片植入過程影片（畫面可能令人不安，慎入）】

植入Tesla Model 3 RFID晶片後，Amie DD表示曾有腫脹情況。 【@amiedoubleD Twitter 圖片】

雖然Amie DD並未有明確表示人體實驗是否成功，手臂亦在植入晶片後出現腫脹情況，但Amie向外國科技網The Verge表示，RFID晶片有效並運作良好，傷口腫脹情況開始減褪後，除了能打開車門，他的手臂放於車內控制台上約一英吋位置，可以成功啟動電動車，並相信完全消腫後，Amie DD將會永遠不會忘記攜帶車匙，但如果要換新車便要再做手術了！

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