iPhone 11 發布日幾近確認　iOS 13 beta 7 官方爆料

iPhone 11 系列相信是 Apple 2019 年度 iPhone 系列的名稱，而近日推出的 iOS 13 beta 7，似乎「不小心」透露了 iPhone 11 Pro 等新產品發布會的正式日期。到期如何「官方爆料」？立即睇睇！

市場預計，iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 的發布會，很大機會在 9 月 10 至 12 日期間舉行，原因是早前日本 SoftBank 總裁不小心透露了，iPhone 11 系列很大機會在 9 月 20 日派貨，以從往例推測，Apple 與無意外應該會在 9 月 10 日或 12 日之中其中一日舉行發布會（9 月 11 為美國國殤日所以舉行的機會不大）。

iHelpBR 在 iOS 13 beta 7 中，發現日期為 9 月 10 日，檔案名為「HoldForRelease」的 iOS 主介面截圖。（iHelpBR）

不過，有開發者在近日舉行的 iOS 13 beta 7 中，似乎發現了 iPhone 11 發布日的正式日期。由 iHelp 在 iOS 13 beta 7 中發現了這一幅「HoldForRelease」為檔案名的截圖，大家可以清楚見到在日曆 App 的位置，顯示的就是 9 月 10 日星期二的日期。iHelpBR 同時指出，在上年的 9 月 12 日 iPhone 發布會舉行前，當時的 beta 版本 iOS 同樣有一幅顯示 9 月 12 日日期的截圖。

另外，根據 9to5Mac 及 MacRumors 的報道，今年 Apple 很有可能同步將 3 款 iPhone 同時上市，而 9to5Mac 更估計今次發布會，可能會包括 Apple Watch 第 5 代的發布。