【智雲雲鶴M2穩定器】一台支援手機、卡片相機、微單相機﹑GoPro

隨著移動網絡的發展，視頻的發展也達到新的普及高度。想要視頻節目或者Vlog的有人氣，前期拍攝的穩定性非常重要，因為視頻素材拍攝失敗是後期非常難彌補的。實際上，對於普通的視頻團隊來說，穩定器的投入應該是與拍攝器材同等重要的，兩者相輔相成，互相協調。

智雲雲鶴M2穩定器

現在拍攝器材多變，有時候是手機，有時候是卡片相機，有時候是運動攝像機，甚至入門的微單小相機，而普通的視頻團隊又沒有那麼多的預算來購買多台穩定設備。現在這個問題完美解決了，國產穩定器品牌智雲推出了雲鶴M2穩定器，這套穩定器的優勢是可以連接手機﹑卡片相機﹑小型微單相機和運動攝像機四種拍攝設備，最大化解決設備兼容和通用性問題。

智雲雲鶴M2具有非常多的賣點。（中關村在線提供）

看到這裏，相信大家一定認為這套穩定器的售價一定非常昂貴，實際上並不是，整套穩定器的售價是1499元。現在主流的手機穩定器價格都在800元左右，只支持一種設備拍攝器材，智雲雲鶴M2可以連接四類拍攝器材，一機多用，這個價格真心不貴。

當然，智雲雲鶴M2不僅僅是能夠連接四類拍攝器材這麼簡單，它還有很多自己突出的賣點，比如輕巧便攜，豐富模式顯示的OLED屏幕，全域POV大師模式，雙重調平，一鍵鎖定，無線控制，三維夢境時空穿梭等等。今天，我們就一起來體驗一下智雲雲鶴M2穩定器，看看這台國產穩定器是否值得我們購買。

1. 輕巧的三軸國產穩定器

智雲是一個國產品牌，已經擁有多年的經驗和多個系列非常成熟的穩定器產品，大到專業相機，攝像機，小到手機，運動攝像機都有相應的穩定拍攝解決方案。在2018年，智雲銷量達到了7.5億，是國內最大的幾家穩定器品牌之一，並且市場份額位居行業前列。

剛拿到智雲雲鶴M2穩定器的時候，它就裝在一個黑色的小盒子裡，甚至比很多手錶的盒子還要小。打開包裝，就可以看到穩定器機身和全部配件。

智雲雲鶴M2穩定器的整個機身比目前大部分主流手機穩定雲台要小很多，的確做到了宣傳所說的輕巧便攜。產品的尺寸是259X69X135mm，穩定器的自重只有500克差不多兩台普通手機的重量。這個尺寸和重量對於視頻團隊來說，可以節省不少體力消耗。

智雲雲鶴M2穩定器設計了三軸系統。（中關村在線提供）

智雲雲鶴M2穩定器設計了三軸系統，在調節的時候可以滿足更多移動角度的穩定效果，也就是我們在左右跟隨，各個方向水平移動的時候，都能夠保證穩定。另外就是搭配這三軸穩定解決方案，我們就可以邊走邊拍，邊動邊拍，同時兼顧畫面的平滑穩定移動，保證前期視頻的穩定不抖拍攝效果。

智雲雲鶴M2穩定器還設計了便捷的鎖定系統，也算是升級之後的解決方案，這個方案可以稱之為「一鍵鎖定」，可以以最快的速度進行收納。這個操作很簡單，第一步就是將雲台的軸都合併在一起，在雲台橫滾軸的中間設計了一個「收納鎖定針」，合併之後輕輕一壓，就鎖定好了。然後將雲台上的紅色「橫滾軸鎖扣」鎖緊即可，這樣整個雲台就都鎖定了，筆者實際操作下來只需要幾秒鐘時間。

智雲雲鶴M2採用了無線網絡連接和藍牙雙模控制模塊設計，無需線連即可通過手柄控制拍照，錄像等功能。機身上的變焦撥桿可以幫助用戶實現變焦控制，可放大設備取景，輔助拍攝更加細緻的特寫，輕鬆捕獲動感影像。

智雲雲鶴M2機身上設計了一塊OLED屏幕，方便我們查看穩定器的跟踪鎖定模式，電池電量，藍牙和無線網絡的鏈接狀態，這樣在使用的時候就更加輕鬆。

智雲雲鶴M2穩定器具有雙向供電的賣點，設備支持C型供電，也就是可以連接移動電源供電，並且同時還可以給拍攝的設備進行供電，這就是雙向供電。另外，它能夠支持最長7小時的持久續航，也就是視頻工作室攜帶拍攝一天時間是足夠了。

最後說一下做工，筆者看過很多國產的穩定器，智雲的做工完全沒有問題，一如既往的出色。軸，接口，接縫等等細節之處的處理都很到位，產品的質感和增加紋路設計的手感也很出色，對得起它1499元的發售價格。

2. 四合一的連接效果

智雲雲鶴M2穩定器可以連接四類拍攝器材，我們先來看看連接效果：

可以看到，智雲雲鶴M2穩定器能夠連接小型微單相機，卡片相機，運動攝像機和手機，基本上覆蓋了現在普通視頻團隊和個人視頻博客拍攝最常見的幾種視頻錄製器材。

要連接這些拍攝器材很簡單，首先是安裝上智雲提供了快裝板配件，快裝板上有兩條空槽設計，遠處的空槽可以連接小型微單相機，近處的空槽可以連接卡片相機和運動攝像機，如果是連接手機，需要在手機上加裝智雲標配的手機夾配件。

所有設備都是通過智雲提供的通用1/4螺絲擰在快裝板上的。安裝過程特別簡單，幾乎只需要幾秒到十幾秒的時間就可以完成，具體的要看大家的使用熟練程度。

另外智雲為雲台提供了一個小三角架的配件，安裝上之後雲台就可以獨立放在任何平台上，拍攝延時或者其他類型的視頻。

在使用前，除了安裝要拍攝的攝影器材之外，還需要給雲台調平，最大化發揮電機的潛能。智雲雲鶴M2穩定器支持雙重調平，也就是有刻度以及定位螺絲的雙重定位設計，這樣在調平的時候會非常簡單，並且可以記住不同設備的調平數據，下次直接調整就可以了。這樣更換不同拍攝器材的時候，調平的效率會更高。

拆裝相機等器材的時候，上面介紹過，就是一個螺絲擰上擰下即可，就跟我們把相機裝在三腳架快裝板上一樣簡答快速。

3. 國產穩定器真的穩嗎？

國產穩定器怎麼樣，真的穩嗎？用起來感覺如何？很多人看到這裏都會產生這個疑問。筆者先給你答案：好用、穩。在剛上手智雲雲鶴M2穩定器的時候，只是感覺到很輕，就算連上Sony A6300微單相機的時候，也沒有感覺重量很大。體驗了一會之後，感覺這台穩定器用起來很順手，沒有看見明顯的短板。

我們連接Sony A6300微單相機進行測試體驗。（中關村在線提供）

智雲雲鶴M2有很多種模式，比如航向跟隨（PF）、全跟隨（F）、全鎖定（L）、瘋狗模式（GO）、POV模式和三維夢境，每個模式都可以帶來不同的拍攝效果。實際上我們在不同的拍攝環境中，這些功能可能都會用上，並不會說某些功能是多餘的。對於新手用戶來說，我們建議先從L模式開始使用。

智雲雲鶴M2可以選擇拍攝模式，比如行走、運動等，並且產品電機的力度也有高、中、低三種選擇，這樣用戶可以根據自身的拍攝環境來動態調配穩定器，以達到最佳的穩定效果。這些選項可以在APP中調節。

“ZY PLAY”APP的藍牙連接步驟（點擊放大）（中關村在線提供）

智雲雲鶴M2還有一個適配的APP，名為“ZY PLAY”，進入APP可以通過藍牙與智云云鶴M2匹配。匹配之後就可以更改選項，還可以通過APP來操作穩定器轉動和更換模式等等。如果我們使用智云云鶴M2穩定器進行自拍，那麼就會用到這個APP了，搭配上智雲的三腳架配件，將穩定器放在合適的位置上，用APP操作即可完成一些列的自拍。

APP內部的功能很多（點擊放大）（中關村在線提供）

接下來，我們就分享一些我們實際體驗的視頻，大家可以作為效果的參考。

（中關村在線提供）

從視頻裏可以看到，智雲雲鶴M2確實非常輕便，攜帶起來毫無壓力，我們連接的相機是一台Sony微單相機，也是智雲雲鶴M2支持的四類器材中規格最大的，這樣拿起來拍攝也是毫無壓力。穩定器的力量足夠，驅動和調節微單相機易如反掌。

畫質的部分是考驗相機，我們不做點評，但是畫面的穩定性部分真的很出色。使用智雲雲鶴M2不論在拍攝時候如何移動，都能夠保證一個穩定過度的畫面效果。當畫面穩定之後，所拍攝的走動、運動或者追踪畫面就會更加震撼。就好像我們看電影一樣，不論多麼激烈的追逐場景或者運動場景，畫面的穩定才能帶來最佳的觀看效果，這就是穩定器帶來的優勢。

智雲雲鶴M2穩定器（中關村在線提供）

經過一段時間的體驗，筆者已經將原來的手機穩定器留在家中吃灰了，現在主要就是使用這款智雲雲鶴M2穩定器。實際上對於自媒體、視頻工作室、Vlog達人來說，這台穩定器很實用，也很好用，滿足日常的拍攝十分輕鬆。對於部分極限運動愛好者來說，這台穩定器也可以更輕鬆的記錄日常的運動過程。

所以如果你想要一台好用的、多功能且性價比高的穩定器，那麼智雲雲鶴M2肯定是目前市面上最合適的選擇。

智雲M2 主要参数 產品類型：手持穩定器 產品重量：0.5kg 產品尺寸：267*69*138mm 外形設計材質：鋁合金 顏色：黑色 其他特點：支持藍牙﹑支持WIFI

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】