彭博：Apple發布會將有iPhone 11外，仲有升級iPad、巨型MacBook

隨着蘋果新產品發布會臨近，消息亦滿天飛。彭博引述知情人士稱，蘋果公司（Apple Inc.）會在未來數周數月推出一系列新硬件，包括iPhone Pro、升級iPad、以及巨型MacBook等，讓小編為大家逐個拆解。

iPhone：

市場預計，蘋果產品發布會最大機會於9月10日舉行，而蘋果公司（Apple Inc.）計劃推出三款新iPhone，賣點是其升級了的後置鏡頭，引入了可拍攝超廣角照片和影片的感應器，亦可以自動校正合成照片，加上可媲美傳統相機的高解像度照片，改善昏暗環境拍攝效能。

另外，新iPhone也升級了影片錄製功能，用戶實時錄製影片時，可修飾、應用效果、改變顏色、重新構圖和裁剪視頻等。

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早前已有人爆料，新iPhone將採用三鏡頭。（設計圖片）

其他值得注意新功能包括：

無線反向充電功能，只要把AirPods放在iPhone背面，即可充電新防碎技術新多角度Face ID感應器，支援更寬闊視野及刁鑽角度防水性能提升，可浸在水中超過30分鐘更新OLED熒幕，但取消了3D Touch功能，改為與iPhone XR一樣的Haptic Touch，以長按取代重壓iPhone XR新型號增加光學變焦後置鏡頭使用更快的A13處理器，強化擴增實境（AR）功能，但不支援5G

iPad：

蘋果計劃下月推出升級版iPad Pro，並更新針對學校市場的低階iPad。另外，11吋和12.9吋的iPad Pro將獲得與新iPhone類似的升級，即更強大的相機功能和更快的處理器：低端iPad熒幕則為10.2吋。

蘋果計畫下月推出升級版iPad Pro，並更新針對學校市場的低階iPad。（林勇攝）

MacBook：

蘋果計劃改進MacBook Pro，配備16吋大熒幕，但因為邊框收窄，所以整體尺寸會與目前15吋機型相近。這將是2012年蘋果停產17吋MacBook Pro以來，最大的MacBook Pro機款，旨在吸引專業級電腦使用者。

新版16吋MacBook Pro或會在今次發布會亮相（設計圖片／圖片來源：macrumors）

Apple Watch：

重點關注watchOS 6軟件更新和新外殼，而日前有外媒於watchOS 6 beta動畫發現，新Apple Watch或許有陶瓷和鈦金屬版本。

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AirPods和HomePod：

蘋果正在開發新的AirPods，功能包括防水降噪，計劃明年推出，但售價或較目前的159美元（港幣約1246元）型號更貴。

蘋果公司亦正開發更便宜HomePod mini