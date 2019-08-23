【逃犯條例】YouTube封逾210頻道　簡易檢舉教學

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Facebook及Twitter日前關閉多個來發放假消息的自帳戶後，YouTube亦宣布關閉210條頻道，香港反對修訂《逃犯條例》示威影片時，顯示出經過配合的在YouTube見到有問題帳戶或影片時嘗試以下做法捍衛獲取真實信息空間。

社交平台打假行動持續，繼Facebook及Twitter日前關閉多個來自中國內地的帳戶，YouTube亦宣布關閉210條頻道，指它們上載有關香港反對修訂《逃犯條例》示威影片時，顯示出經過配合的干預行動迹象。網上資訊真假難分，如果大家在YouTube見到有問題帳戶或影片，可以嘗試以下做法，一同捍衛獲取真實信息空間。

（YouTube）

檢舉YouTube影片：

YouTube本身有檢舉功能，只要登入YouTube，在要檢舉影片的播放器下方點選「更多」圖示 再選取「檢舉」，並選擇理由，便能順利檢舉。

檢舉方面，電腦、Android、iPhone及iPad做法相若，不過遭檢舉的影片並不會自動下架，審查小組會審視有否違規。另外，影片的審查結果並不會受檢舉次數影響。

至於Facebook和Twitter，大家可以參考以往教學：

【向假帖說不】facebook、Twitter檢舉教學 清理不實報道專頁

【逃犯條例】facebook「無痛分手」教學　兩招幫你隱藏不合適內容
【逃犯條例】模型友三個月整示威場景　買料自製1/6攝記figure？
日本亞馬遜AWS伺服器故障 機戰DD 艦B 龍珠Z…大量日系手遊玩唔到
彭博：Apple發布會將有iPhone 11外，仲有升級iPad、巨型MacBook
ASUS ROG Phone II 正式登陸！電競節預訂更著數？
【選民登記 2019】選舉處認數百申請無處理　8月25日截止更新資料
《機戰 DD》刷首抽教學 勇者王 鐵孤 驚爆 4大路線取得機體一覽
【PS5】Sony PlayStation 5設計曝光！Deep V形狀粗線條好古怪？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。