【逃犯條例】YouTube封逾210頻道　簡易檢舉教學

Facebook及Twitter日前關閉多個來發放假消息的自帳戶後，YouTube亦宣布關閉210條頻道，香港反對修訂《逃犯條例》示威影片時，顯示出經過配合的在YouTube見到有問題帳戶或影片時嘗試以下做法捍衛獲取真實信息空間。

社交平台打假行動持續，繼Facebook及Twitter日前關閉多個來自中國內地的帳戶，YouTube亦宣布關閉210條頻道，指它們上載有關香港反對修訂《逃犯條例》示威影片時，顯示出經過配合的干預行動迹象。網上資訊真假難分，如果大家在YouTube見到有問題帳戶或影片，可以嘗試以下做法，一同捍衛獲取真實信息空間。

（YouTube）

檢舉YouTube影片：

YouTube本身有檢舉功能，只要登入YouTube，在要檢舉影片的播放器下方點選「更多」圖示 再選取「檢舉」，並選擇理由，便能順利檢舉。

檢舉方面，電腦、Android、iPhone及iPad做法相若，不過遭檢舉的影片並不會自動下架，審查小組會審視有否違規。另外，影片的審查結果並不會受檢舉次數影響。

至於Facebook和Twitter，大家可以參考以往教學：

【向假帖說不】facebook、Twitter檢舉教學 清理不實報道專頁