【逃犯條例】facebook「無痛分手」教學　兩招幫你隱藏不合適內容

持續超過兩個月的修訂《逃犯條例》風波，是政府與示威者對弈，也在facebook引發了親朋戚友間的unfriend潮。不過羅馬非一天建成，如果不想因今次事次放棄多年情誼，可以試試facebook的「保持距離（take a break）」功能，降降溫抖抖氣，修補撕裂。

持續超過兩個月的修訂《逃犯條例》風波，是政府與示威者對弈，也在facebook引發了親朋戚友間的unfriend潮。不過羅馬非一天建成，如果不想因今次事次放棄多年情誼，可以試試facebook的「保持距離（take a break）」功能，降降溫抖抖氣，修補撕裂。

修訂《逃犯條例》風暴中，facebook動態時報屢屢被不同政見資訊「洗版」，不想看到「對家」資訊的人，或會選擇unfriend對方，一勞永逸。但若不想因一時之氣失去朋友，可以試用以下方法，讓你在保持朋友關係下隱藏對方帖文，留下修補空間

方法一）取消追蹤

進入對方facebook專頁，點選上方「追蹤中」一欄，揀選「取消追蹤」，或是在動態時報看見對方帖文時，點擊右上方的「…」，再按下「取消追蹤」，便可以在保持朋友關係下隱藏對方帖文。當然，若只想看不到某一帖文，可以選取「隱藏帖子」。

揀選「取消追蹤」便可以在保持朋友關係下隱藏對方帖文。（fb截圖）

方法二）保持距離（take a break）

同樣進入對方facebook專頁，這次點擊右上方「訊息」邊的「…」，揀選「封鎖」，並按下「封鎖確認」畫面最後一段的「保持距離」超連結，再選擇「減少看到（目標人物）的相關動態，對方的帖子便不會出現在你的動態消息。

同時，使用「保持距離」功能後，facebook會把對方列為「被限制對象」，對方只能看見被你標註在內或公開分享的帖文。

輸入目標對象名稱，便可以把對方加入「保持距離」名單。（fb截圖）

以上兩種方法，都可以在保持朋友關係下隱藏對方帖文，待事件過後，只需到對方facebook頁面選取「追蹤」，便可以「破冰」再次看到對方帖文，重拾往昔。