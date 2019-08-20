【逃犯條例】模型友三個月整示威場景　買料自製1/6攝記figure？

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香港軍事模型愛好者很多，對action figure頭雕細緻、比例寫實有要求的朋友更不在少數。昨日（8月18日）民陣發起反對逃犯條例修訂的維園集會，期間有市民於維園外展示經三個月製作的1/6香港記者、抗爭者、示威場景的模型，精緻手工和寫實的比例引來不少人圍觀影相。經傳媒報導後，不少網民於Facebook表示想買相關action figure。

8月18日下午，維園近入口位置的馬路上展示了香港示威場景模型，1/6人物action figure有手持自製「盾牌」、淋熄催淚彈的前線示威者，以及手執相機的攝影記者，還有水馬、鐵馬、雪糕筒、垃圾筒等物品模型，吸引不少集會者和途人拍照打卡於網上廣傳。

傳媒818的示威場景模型報導。（Stand News 立場新聞Facebook專頁擷圖）

Facebook網民拍照圖集：

據傳媒報導，4名figure愛好者希望用他們的「語言」鼓勵其他不關心時事的「玩具宅男」也上街參加遊行和集會。他們自6月初民間反對逃犯條例修訂的運動開始，以此題材製作模型，構思到完工耗時約3個月，花約1,000元購買合適零件和加工。除了前線示威者figure外，也有一個是攝影記者的模型，因為製作者認為「記者都好辛苦」。

社交網站Twitter、Reddit上網民的反應：

影評人Ka Ming貼出示威場景模型圖片。（Twitter@KaMing擷圖）

Facebook、Twitter和Reddit都有大量網民表示想課金購買模型支持，希望製作者能夠量產化，也有人提議製作者開一個示威figure展覽云云。那究竟類似的figure有無公開發售？

於《立場新聞》Facebook專頁報導帖文下，網民「Titus Pan」貼圖說：「朋友整左好耐。多多支持佢地!」另一位「Louis Kwan」亦貼圖回應Titus說：「我都有買 但可惜d鐵馬水馬垃圾桶太貴冇買到」看來製作者（或其他志同道合），有在坊間玩具店限量地推出示威模型。

網民「Wong HoiChun」則回應：「個個都話出咗實買，其實set 嘢都出咗一段時間，介紹下最抵玩組合：皆旺義士套裝 $265 有T 恤、頭盔、眼罩、雨褸、口罩，Body 買最平舊幾水，褲出面大約80-100蚊，鞋最平5-80蚊，頭雕最貴 ....100-500蚊都有，無記錯100蚊係八兩金頭雕嚟🤔」其他網民向他請教何處有售，Wong回應指「皆旺」。

網民「Wong HoiChun」表示，香港「反送中」示威者的action figure已經推出了好一段時間，於玩具模型勝地旺角皆旺商場的專門店有售。（Stand News 立場新聞Facebook專頁擷圖）

事情逐漸明朗化。現時可知有售類近的示威場景模型的玩具店為「世紀hobby」（Facebook@centuryhobbyactionfigure）。此店正是為於旺角玩具及action figure勝地之一的皆旺商場。店主於Facebook專頁表示示威場景模型系列「香港加油商品」是義賣性質，扣除成本後所有收益將撥捐「612人道支援基金」。香港「加油」001（有黃色雨褸）半身像1/6紀念收藏品定價HK$256一套，其餘002至004（分別配以黃色、藍色及白色安全帽）則每套賣HK$115。

雖然只是半身像，但防毒面具、雨褸和頭盔都是一些可以用來製作action figure的材料，配合素體可以玩出很多花款。或者讓不少感興趣朋友失望的是，店主已在Facebook專頁出帖文指商品於今日下午3時已截單，活動暫時停止。「點解要三點停止，因為已經唔夠貨。貨已經訂左300幾400套，再訂貨要遲啲，唔想大家呆等，請留意FB公佈。」現在只有寄望有下一批貨品吧。

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