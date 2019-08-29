【竊聽風雲】Apple終認錯　撤回Siri讓第三方聽錄音　推三大改革

外媒上月披露蘋果公司（Apple）讓承包商聆聽數位助理Siri的對話錄音後，引發隱私疑慮。相隔一個月後，蘋果終宣布撤回「Siri 評鑑計劃」讓第三方聆聽錄音的做法並道歉，又宣布三大改革。

Apple於新聞稿指出，檢討後發現過往做法「未能完全符合我們的最高期望」，已停止了「Siri 評鑑計劃」，但計劃在今年秋季推出軟件更新時恢復評鑑，並對計劃進行以下變更：

Apple不會保留與 Siri 互動的語音錄音檔案，惟仍然會使用由電腦產生的文字紀錄幫助改善 Siri 表現使用者可以選擇幫助 Siri 改善表現，讓 Siri 透過語音要求的樣本來學習，其間使用者可以隨時退出假如顧客選擇參與改善Siri表現，只有 Apple 員工可以聆聽與 Siri 互動的語音樣本，Apple團隊會努力刪除任何被認為是意外啟動Siri的語音紀錄

Apple新聞稿詳情可按此。

Siri近日捲入竊聽風雲。（Apple官網截圖）

蘋果終宣布撤回「Siri 評鑑計劃」讓第三方聆聽錄音的做法並道歉，又宣布三大改革。（Apple官網截圖）

英國《衛報》上月底報道， Siri會錄下包括醫療資訊、毒品交易、商業對話與性行為等各種音檔，還附帶使用位置、使用數據與通訊內容，並傳送給Apple各國承包商，藉以改善Siri功能與服務，引發各界譁然。