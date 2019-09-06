【IFA2019】Nokia 發表 5 部新機、功能機比智能機更精彩？

除了 Sony 之外，目前歸於 HMD Global 旗下的 Nokia 亦有參與柏林的 IFA 展會，是幾年以來逃出 Microsoft 股掌之後的首次。 而在展會的新品發布會上，Nokia 就一口氣發表了 5 部新手機，各有定位、功能，便宜至百幾元港幣的功能手機以至中階智能手機都有新選擇。

功能手機（Feature Phone）

超平價 Nokia 110

首先登場的是 5 部新機當中最平價的一部，亦是 Nokia 105 的續作 Nokia 110。Nokia 110 是功能手機，可以用到 Whatsapp、聽歌以及玩些簡單遊戲，最強賣點在於它僅 20 美元、換算即約 $150 港幣左右的售價。

復刻摺機 2720 Flip

Nokia 過去兩年推出了 3310 以及 8110 兩個經典款的復刻版本，在市場引起莫大迴響，而在今次的 IFA，他們就帶來了另一復刻之作 2720 Flip。與舊式的摺機一樣，Nokia 2720 Flip 擁有雙屏幕，外邊的屏幕可以用作來電顯示或訊息預覽等功能。

Nokia 2720 Flip 採用的是平價手機專用的智能系統 KaiOS，可以用到 Whatsapp、Facebook，Nokia 甚至為它加入了 Google Assistant。2720 Flip 的低耗電量亦是另一賣點，只要充滿一次，就可以待機長達 28 天。

Nokia 2720 Flip 的售價為 89 歐羅，折算港幣約＄780，作為一部外觀不俗的功能手機算有一定吸引力。

三防機 Nokia 800 Tough

今次在 Nokia 的發表中，出現了在這品牌久違多時的三防機種，就是此 Nokia 800 Tough。

在內置功能方面，由於 Nokia 800 Tough 與 2720 Flip 同樣採用 KaiOS，Google Assistant、Whatsapp、Facebook 等等都一應俱全；不過講明三防，Nokia 800 Tough 就渾身改用塑膠物料，擁有 IP68 防水防塵認證以及通過 MIL-STD-810G 軍規測試，可以承受從 1.8 米的空中落下的衝擊，並在 -20°C~ 55°C 的巨大溫差之間都運作如常。

Nokia 800 Tough 有兩種顏色選擇，其中迷彩色相當有型

作為「全天侯」用的機種，Nokia 800 Tough 的續航力甚至比 2720 Flip 更強，充滿一次就可以得到多達 43 日的待機時間。Nokia 800 Tough 的售價為 109EUR、折算港幣＄950 左右。

智能手機（Smartphone）

講完 3 部功能手機，就來到智能手機的環節，兩部皆為 Android One 計畫成員，採用水滴全面屏以及三鏡頭設計，主要分別在於鏡頭以及內裡的處理器規格：

1600 萬像素三鏡中階 Nokia 6.2

首先較低階的一部為 Nokia 6.2，它是 Nokia 6.1 的續作，屏幕為 6.3 吋的 FullHD+ 水滴全面屏，具備 SDR to HDR 的轉換能力，內裡的處理器為中階的 Qualcomm Snapdragon 636。其電池容量為 3500mAh，據 Nokia 所講，結合 AI 電量調整功能，Nokia 6.2 的使用時間可以多達 2 天。

Nokia 6.2 的三鏡頭為 1600 萬像素主鏡頭 + 800 萬像素 118° 超廣角 + 500 萬像素輔助鏡頭，支援 4K 影片拍攝

4800 萬像素蔡司三鏡中階 Nokia 7.2

Nokia 7.2 可被視為 6.2 的一個拍攝加強版，屏幕同樣是 6.3 吋的 FullHD+ 水滴全面屏、鏡頭依然是三鏡，不過主鏡頭就改為 4800 萬像素的蔡司鏡，另外 800 萬像素 118° 超廣角 及 500 萬像素輔助鏡頭則保持不變。

據 Nokia 方面所言，Nokia 7.2 的鏡頭可以採用 Quad Pixel 技術提升低光場景的拍攝質素，圖為以 Nokia 7.2 拍攝的官方樣張

在處理器方面，Nokia 7.2 則採用了稍為高階的 Qualcomm Snapdragon 660，同樣可以撐足兩日使用時間。