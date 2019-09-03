Apple Watch將發布新增睡眠監測功能　感應器紀錄鼻鼾心跳

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Apple Watch可能比很多果迷預期中更早開始進行睡眠監測。外媒 9to5Mac引述消息人士指，Apple Watch全新健康功能運作細節，可能於9月10日的發布會中披露，當中新增睡眠監測部份。部份細節是預料之內，不過估計將有進一步的功能升級。

Apple Watch睡眠監測功能可能將會在下星期9月10日的發布會中揭曉。Apple新聞網站9to5Mac指該睡眠監測功能內部代號為「Burrito」，名為「Time in Bed tracking」，需要用戶佩戴Apple Watch作測量 。此睡眠監測技術依靠的是手錶在人手上的運動、心跳率和噪音感應來測量用家的睡眠質素。

Apple Watch Series 4系列。‎

Apple已收購睡眠監測儀器廠商Beddit。Apple早前也推出了運用Beddit技術、放在床單下的超薄睡眠監測感應條；Apple Watch此項新技術在功能表現方面，也許及得上Beddit感應條。這從配套方面可以看出端倪：Apple Watch除了早有內置的「Health」App會紀錄休息質素數據外，手錶上還會新增睡眠監測專用的「Sleep」App，提供更多睡眠質素的資訊。

Apple Watch Series 4有令人驚喜的「ECG心電圖」功能，Amazfit GTS則內置BioTracker PPG生物追蹤光學傳感器，可以監測心率，識別心律不正。（華米官網截圖）

只是戴着Apple Watch瞓覺以紀錄睡眠質素，難免要面對充電的問題，畢竟好多Apple Watch用家習慣了夜晚才為手錶充電。Apple似乎有所考慮，加入了功能提醒用家事先為手錶充電。此外Apple Watch也加入彈性靈活的響鬧功能。如果用家在鬧鐘響起前已經起床梳洗，手錶會得知並自動關閉鬧鐘。用家也能將響鬧功能設定成靜音震動模式。

全新的就寢系統，將於用家上床時自動啟用「請勿打擾」模式。還有一個新的複雜功能可用於睡眠監測，不過尚未得知相關詳細資訊。目前也不清楚此項全新睡眠監測功能是否在9月10日發布的新Apple Watch上才能使用，不過睡眠監測功能聽起來似乎只屬系統小更新，應該可以在watchOS升級的層面上加入。

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