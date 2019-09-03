港產 AVITA ADMIROR 筆電繼續金屬　轉走纖形高格調路線

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港產筆電品牌 AVITA 憑藉較相宜的售價、以及上年度開始合作的 VAIO 品牌而打響名堂，在剛過去的電腦節聲勢不俗。而除 Liber 系列之外，AVITA 較早前亦推出了全新的 ADMIROR 系列，主打較為高格調的金屬造型，對比起其他系列更為纖巧，不過價錢仍然比其他傳統大品牌為低，目前以＄7,980 在港開售（14吋版本）。

AVITA 過去兩年的出品，總有一股「參考」其他品牌的感覺，不過 ADMIROR 可謂建構了 AVITA 自己的品牌風格，尤其在機身設計上，採用了現今頗為罕見的圓角鉸位，在現在多強調線條俐落、凌角十足的筆電界，予人耳目一新的感覺。

今次借測的 AVITA ADMIROR 為率先推出的 14 吋屏幕版本、稍後還會有 15.6 吋的 4K 觸控屏幕版本

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規格方面，AVITA ADMIROR 14 吋版本採用的是第 8 代的 Intel Core i5-8265U 處理器，RAM 方面則為 8GB，沒有配置獨立顯示卡的它，用來當商務、文書機效果不俗。

另外此代處理器的電力管理比上一代更佳，官方 AVITA ADMIROR 的使用時間最多為 10 小時，而經我們實測，淨進行一般文書工作、上上網睇睇片之類，續航 3～4 個小時絕對綽綽有餘。

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