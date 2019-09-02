外媒：中國政府用 iPhone 監控維吾爾族穆斯林　操控惡意網站

Google Project Zero人員公布針對iPhone用戶的大規模攻擊後，專門報道資訊科技的新聞網站TechCrunch引述消息表示，中國政府利用這些攻擊監控在新疆的維吾爾族穆斯林。中國駐紐約大使館未有回覆TechCrunch查詢。

Google資訊保安團隊Project Zero上周表示，發現「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一」。（Apple圖片）

Google資訊保安團隊Project Zero上周表示，發現「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一」，只要iPhone訪問其中一個被黑客入侵網站，就可能中招。當時Project Zero人員未清楚這些攻擊針對目標，TechCrunch引述消息人士稱，這些惡意網站可能由中國政府背後操控。

TechCrunch指出，這些網站是針對宗教團體活動一部份，只要打開網站連結，惡意代碼就會感染iPhone；取得iPhone系統自由訪問權限後，攻擊者可實時知悉有關iPhone用戶位置、截取對方信息和密碼等。

蘋果公司（Apple）不評論事件，中國駐紐約大使館則沒有回覆TechCrunch。

TechCrunch又引述消息提到，由於相關網站會在 Google 搜尋器內出現，故除了維吾爾族穆斯林，也可能會感染其他用戶，而美國聯邦調查局通知 Google把有關連結從搜尋結果移除。聯邦調查局未有評論事件，Google發言人亦拒絕進一步評論報告。

相關攻擊問題蘋果已有2月發布的iOS 12.1.4修正，換句話說，只要更新iOS系統便可避免感染。詳情可看：

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根據聯合國人權委員會報告，近年中國政府將超過 100 萬維吾爾族人送入「再教育營」，引起關注。中國國務院新聞辦公室今年初曾發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，稱教培中心旨在「教育挽救有輕微犯罪行為或違法行為人員」，「避免其成為恐怖主義、極端主義犧牲品」，又說中國有效開展反恐怖主義鬥爭和去極端化工作，取得了階段性成果，為國際反恐鬥爭作出貢獻。