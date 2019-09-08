煲水沖奶原來可以同時進行！便攜式熱水壺3秒速熱　居家旅行必備

事情還要從前段時間的一則新聞說起，有媒體報導有遊客竟然用酒店的熱水壺煮內褲…說實話，看到這則新聞我整個人都不好了，畢竟我的工作也經常需要出差，住酒店更是家常便飯。一想到自己在酒店煲熱水的水壺竟然被人用來……不好意思請讓我先吐一會兒。

從那以後，我就對住酒店有一種莫名的抗拒，即使必須要住也絕不用房間的熱水壺煲水。同時我也一直在尋找一款便攜又衛生的熱水壺，前後也用了不少類似產品，但一直都不夠滿意。直到有一天我偶然在微博看到了博主分享的這款產品：BluePro博樂寶口袋熱水機。隨身攜帶，3秒出熱水，這不正是我想要的麼？果斷搜索下單一氣呵成，接下來就和大家分享下我的使用體驗。

這款產品一共有白色、粉色和青色三個配色，作為直男我自然選擇了白色款，打開包裝的瞬間我第一反應就是：它比我想像的還要小。

究竟有多小？我用手頭的工具做了個簡單的對比：

上圖是這款產品分別和和怡寶純淨水、iPhone8的對比照，可以看到這款口袋熱水機的高度還沒有一瓶怡寶純淨水高，而寬度則比一款iPhone8更小。小巧的機身可以輕鬆裝在背包或放在行李箱中隨時帶走，比保溫杯還方便，妥妥的出行神器。

這款產品的設計和配色透著一股濃濃的北歐風，顏值絲毫不遜色於市面上同類產品。整機由機身、定制適配性瓶口和定制桶裝水導管3部分組成，重量並不算太重，即使女生出行攜帶也不會太過麻煩。隨機身還贈送了一個造型可愛的收納袋，可以說很用心了。

機身底部印有相關性能指標，我們可以看到這款產品的總功率可以達到1500W，看來所謂的「3秒速熱」就指望它了。

看到上文中的定制適配性瓶口，可能很多人會很好奇，它究竟有什麼作用呢？其實這正是這款口袋熱水機的關鍵所在，它以瓶裝礦泉水或純淨水為水源，這個瓶口能夠代替普通礦泉水瓶口，保證連接通暢。

看，就是如此簡單，只需將瓶口擰緊，普通的礦泉水就能充當水源。（中關村在線授權使用）

隨後，將瓶口插入機身，連接電源即可，這個瓶口可以適配市面上大部分瓶裝水或母嬰水，無論煲水還是沖奶都相當方便。（中關村在線授權使用）

接通電源後，機身頂部將顯示瓶身容量和設定溫度，產品設有童鎖功能，一旦感應到無人操作將自動啟動童鎖，保證使用者的安全。

這款產品另一個讓我相當滿意的亮點就是6檔溫度調節功能，設有25、45、50、55、85和99℃共6個檔位，輕觸調溫鍵即可循環調節。在日常使用中，這項功能還是很必要的，不同的環境需要不同溫度的熱水，比如50℃溫水更適合家庭沖奶，而在酒店我更傾向於將水煲滾再喝。

設定好溫度後，輕觸中間按鍵，即可出水，這時候1500W的功率就派上了用場，真正「3秒出水」，出差在酒店再也不會遇到沒水喝的尷尬了。（中關村在線授權使用）

如果你在辦公室或者家中使用，也可以使用定制的轉接導管，使用大桶裝水作為水源，方便實用。

其實這款產品並不是我嘗試的第一款便攜式熱水機，前段時間相當流行的矽膠折疊水壺我也買過，大概類似下圖這種，不過只用了一次我就發現了一個巨大的設計缺陷。

且不說煲水要6分鐘還不能調溫，在用矽膠折疊水壺煲水時，即使你只灌半壺水，沸騰的時候水也會四處飛濺。說起來都是淚，煲開的水還是相當燙手的…另外，矽膠折疊水壺燒出來的水總有一股矽膠味，我想這對很多人來說都是無法忍受的吧。

矽膠折疊水壺（中關村在線授權使用）

相比之下，BluePro口袋熱水機不僅機身小巧攜帶方便，還可以使用普通礦泉水充當水源，不必擔心水源衛生問題；同時3秒速熱、6檔溫度可調更是讓產品在使用時更高效也更人性化，可以滿足不同用戶的不同用水需求。

無論定制化瓶口還是轉接導管均採用安全無味的PP材質，不僅耐熱性強，還不會出現異味，讓你喝的舒心。

BluePro來源自丹麥的老牌淨水品牌，同時還是丹麥駐華大使館的指定淨水品牌。（中關村在線授權使用）

聊完了產品，最後再來聊聊BluePro這個品牌，可能很多人對它還比較陌生，不過它可是來源自丹麥的老牌淨水品牌，同時還是丹麥駐華大使館的指定淨水品牌。

如果你和我一樣，經常需要出差住酒店，也同樣對酒店的水質不夠放心，那這款產品可以說是為你量身定制的出行神器，保證隨時隨地都能喝上乾淨衛生的熱水。

當然它的使用場景可不僅限於酒店，在家中或辦公室都可以隨時隨地煲水或沖奶，3秒速熱、6檔溫度可調讓它有更多的發揮空間，無論是寶媽沖奶還是日常煲水，都是一個更好的選擇。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】