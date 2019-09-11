iPad 7代10.2吋Apple發布會實機試玩　追加鍵盤支援性價比更高

【iPad 10.2吋 Apple發布會上手玩】iPad 第 7 代 10.2 吋屏幕版本以一個小升級形式出現在 By innovation only 發布會，最主要改動是將 9.7 吋屏幕升級至 10.2 吋大小，連同機身亦大了一個碼。另外，iPad 亦加入 Smart Keyboard 保護套的支援，整體來說實用又抵玩。

iPad 第 7 代 10.2 吋屏幕版本以 $2,599（32GB）起的定價開賣，是其中一款最入門的 iOS 產品。對比起上一代 9.7 吋 iPad，第 7 代 iPad 其實並不止屏幕增大了，機身大小亦由上一代的 240 x 169.5 x 7.5mm，增大至 250.6 x 174.1 x 7.5mm，而屏佔比則稍微提升 2% 至大約 73%，重量亦稍微提升，整體外觀格局分別不算明顯。

iPad 10.2 吋除了屏幕變大外，機身亦其實按比例變大了。（林勇攝）

今次 iPad 第 7 代最明顯的改動，是加入機側的 Smart Connector，可以支援第一代 iPad Pro 的 Smart Keyboard 保護套，令這種將平板變身電腦的享受下放至入門級用戶可以享用。跟上一代一樣，iPad 10.2 吋繼續支援第一代 Apple Pencil 的手寫輸入，而且配合最新的 iPadOS，可以使用更多配合 Pencil 及手勢而觸發的操作。

iPad 10.2 吋機身全面睇（按圖放大）

雖然 iPadOS 支援閱讀 USB 記憶體，不過 iPad 10.2 吋依然使用 Lightning 連接埠，用戶必須加配 USB 轉接器去閱讀外置記憶。

iPad 10.2 吋既支援外接鍵盤，亦支援 Apple Pencil，在這個價位來說擴充性絕對不俗。（林勇攝）

可惜香港未有 Arcade 服務推出的消息，否則又多一個購買 iPad 10.2 吋的理由。（林勇攝）

購買 iPad 10.2 吋，將會附送一年的 AppleTV+ 訂閱計劃，令這台平身已經抵玩的平板電腦，即時變身一台更抵玩的「煲劇神器」。未有購買平板電腦的朋友，這個價位的 iPad 10.2 吋，其實值得大家考慮一下。