Apple發布會無提及超強功能：iPhone 11/Pro極速傳輸及定位U1晶片

Apple iPhone 11發布會中，主力大賣超強拍攝功能，無論在超暗黑或超廣寬的環境下，都可以拍攝出色的相片及影片。當然，換上了更強的A13 Bionic晶片，令手機處理速度大幅提升亦是新機的賣點之一。不過，在發布會中沒有花太多篇幅去提，iPhone 11／11 Pro配置的「U1晶片」究竟又是什麼一回事呢？

原來這一片U1晶片，是Apple最新以「超寬頻技術」開發的晶片，功能有如強化版的「藍牙」技術，可以令iPhone 11之間的「感應力」大為增加，最直接受惠的便是「AirDrop」功能得以飛躍性提升。配合最新iOS 13以及U1晶片，AirDrop便會快速搜尋到同樣配備U1晶片的iPhone，然後再以比WiFi或藍牙更快速的傳輸速度傳送資訊（理論傳輸速度可高達480Mbps，比起藍牙5.0高出近10倍）。

iPhone 11及11 Pro／Pro Max均配置了全新的U1晶片。（林勇攝）

U1晶片使用超寬頻技術，不單傳輸速度更快，其低耗電、低干擾程度以及更快的定位功能，可令iPhone 11或往後的產品（如iPad、AirPods等），帶來更快更準確的定位和傳輸效能。或許今次發布會沒有出現的傳聞新產品「Tile」（為任何物件當作tracking定位），相信亦會使用上U1晶片，讓iPhone更快更易搜找得到，十分期待往後Apple的發布。

究竟iPhone 11的AirDrop功能會進化到什麼境界？就等待記者往後iPhone 11實測報告吧。

Apple官方網站介紹iPhone 11時提及U1的功能，而且更說這只是個「起點」而已。（網上截圖）

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