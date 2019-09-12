【最後機會】iPhone 7、7 Plus劈價減近千元　Touch ID之選超抵玩

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蘋果（Apple）推出新世代iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max後，舊機款立即減價，iPhone 7及iPhone 7 Plus亦大劈價，最便宜的更不用3000元，售完即止，想入手的話，就不要再十五、十六了。

雖然蘋果官網已把iPhone 7及iPhone 7 Plus下架，但小編今早到蘋果位於中環國際金融中心（ifc）門市，發現iPhone 7及iPhone 7 Plus仍然有貨，而且減價900至1200元，以下為詳細價目

iPhone 7：
32GB：2999元（原價3899元）
128GB：3799元（原價4799元）

iPhone 7 Plus：
32GB：3799元（4899元）
128GB：4599元（5799元）

蘋果ifc門市。 （李家樑攝）

iPhone 7及iPhone 7 Plus都大劈價。（李家樑攝）

今次優惠須到門市購買才能享有。店員告訴小編，由於iPhone 7及iPhone 7 Plus已經停產，「賣晒就冇」，現時只餘下很少存貨。而小編視察時，亦見到多人正在問價，大家如果有興趣，就「有買趁手」，正所謂「機會是留給有機會的人的」。

當然，除了iPhone 7及iPhone 7 Plus，iPhone XR及iPhone 8等有減價，詳情可考參以下報道：

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蘋果發佈新款iPhone　中國市場未見「Wow」一聲？
iPhone 11 系列行貨和中國版同型號 用家擔心資料送中 蘋果有回應
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