iOS 13隨iPhone 11正式推出　用八達通、介面大量新功能一文睇盡

Apple（蘋果）iPhone 11系列於香港時間9月20日推出，新系統iOS 13也同時登場讓舊手機用家更新，而iPhone 11系列本身已預載iOS 13。眾所周知蘋果不喜打硬件戰，而是在系統軟件方面優勝對手，iOS每次大更新都令人興奮，iOS 13當然不例外，新功能非常多，本文就為大家講解一些精要和操作。

【iOS 13新功能一文睇】Apple（蘋果）作為美國大品牌，新iPhone依然深受世界各地用家歡迎，於中國iPhone 11、Pro及Pro Max預約量就已逾100萬，再加上舊型號手機，換言之iOS 13的全球用家數量將會多不勝數，既然更新了大家當然要學識使用，不要浪費了新功能。在Apple官方的公布中，就有以下幾大重點更新：

1.深色模式 2.Apple ID登錄私隱功能 3.影片相片編輯功能 4.單調高色光、人像燈光相機模式 5.強化Siri語音運作 6.新Memoji設定 7.提升手機效能 8.強化地圖街景及AR功能

iOS 13伴隨iPhone 11系列正式上架，提供大量新功能以及新Memoji給用家使用。

當然，iOS 13功能強大，以上只是歸納出來的重點，除此之外還有多個操作或更新，各位可以點擊本文的相關連結逐項了解。不過在基本強化的系統功能之中，有一個官方宣傳很少提及，也被媒體忽略了的改進，就是Face ID靈敏度大幅提升！好多人以為這是iPhone 11系列的硬件問題，但其實是受惠於iOS 13之效能提升，完全和新機無關，即是用家只要把iPhone X、iPhone XS系列舊機更新了iOS 13，在使用Face ID時也能更順暢，有便於低光環境或躺下時解鎖手機。

iOS 13相關操作教學文章：

可支援iOS 13之舊機型號（點圖查看）：

