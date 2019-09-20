Telegram、Whatsapp訊息刪除功能涉造假？黑客爆漏洞、連兩方回應

【Telegram / Whatsapp】香港人流行使用的通訊app，繼Whataspp之後數到近年提供更佳私隱保障的Telegram，而雙方都有提供「誤發訊息回收」（為所有人刪除訊息 / Delete for everyone）功能，當用家「send錯group」時也有權在限時內「回收」：只要是發出訊息的人就可刪除訊息，不論是文字、語音、圖片及影片。但日前有網絡保安顧問爆出這些通訊軟件漏洞，Telegram、Whatsapp在訊息回收方面可能只是表面上刪除，實際上誤發訊息可能仍在對方手機內！

WhatsApp 與 Telegram 兩者成為近年在通訊軟件界的競爭對手，兩者都有提供「為所有人刪除」（Delete for Everyone）功能，讓用家可及時刪除意外地向錯誤的人或群組發出訊息、圖片、影片，避免尷尬。不過有網絡保安顧問就這個功能測試下發現，Whatsapp及Telegram在這功能中可能出現表面上的訊息刪除，但未有除去所附上的多媒體檔案漏洞。

Whatsapp 近年推出功能，讓用戶可在限時內刪除自己發出的訊息，包括圖片，影片及聲音檔。 【軟件截圖】

但在iOS及Android手機下，用家以Whatsapp「為所有人刪除」功能，刪除自己發出訊息在不同手機下會有不同；iOS版Whatsapp在使用默認設定下（儲存於Camera Roll內）並不會刪除已儲存在iPhone內的多媒體檔案，但Whatsapp會顯示「已刪除」訊息。至於Android版Whatsapp不受影響，因為權限設定了Android版Whatsapp可刪除相關檔案。在iOS、Android版Whatsapp，用家可開啟或關閉多媒體檔案儲存在Camera Roll / Media Gallery的功能，但只有少數人會改動設定，所以可能會出現用家刪除訊息但接收者會仍然有已刪除多媒體檔案存在的問題。

網絡安全顧問Shitesh Sachan於Hacker News的Twitter中亦就Telegram上相同功能亦發現與iOS版Whatsapp有同樣問題，並將漏洞透過Hacker News發表及通知Telegram及Whatsapp團隊。

#Telegram messenger patches a #privacy flaw in its "delete for everyone" feature that was not actually deleting shared images from the recipients' devices stored under "/Telegram/Telegram Images/" folder; instead was only deleting it from the chat screen.https://t.co/JNgfUsNYYL — The Hacker News (@TheHackersNews) September 9, 2019

以下為Shitesh Sachan在Telegram下刪除訊息但內容仍存在的問題拍片展示：

Whatsapp：不能保證刪除

Shitesh Sachan向WhatsApp報告此問題後收到回覆，但Whatsapp拒絕解決問題及擴展功能權限：

The functionality provided via "Delete for Everyone" is intended to delete the message and there is no guarantee that the media (or message) will be permanently deleted—the implementation focuses around the message presence in WhatsApp. Whatsapp

Whatsapp安全團隊表示，Delete for everyone功能旨在刪除訊息，並不保證所附帶的多媒體檔案可以被永久刪除，收件人可能會在刪除訊息之前看到訊息，或將多媒體搬離應用程式（儲存在Camera Roll）後會無法刪除。雖然WhatsApp表示無法保證可以真正刪除訊息及其附件，但亦暗示可能更改政策，在刪除訊息功能中可一同刪除搬移儲存位置後的多媒體檔案附件。

Telegram方面，日前其安全團隊已就「Delete for everyone」漏洞作出更新，已解決了Telegram用戶可在限時內真正刪除錯誤發出的訊息。