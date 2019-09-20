用家嘆iOS 13問題多　狂閃退自動開鎖　 蘋果提早推iOS 13.1修正

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隨着蘋果（Apple）iPhone 11系列正式推出，新系統iOS 13同時上線讓舊手機用家更新。不過蘋果已急不及待宣布更新版iOS 13.1將由原先的9月30日，提早至9月24日發布，除了修復iOS 13一些bug，也會有更多新功能，如果仍在十五、十六的舊機用家，不妨等多幾天直接更新iOS 13.1吧。

新系統iOS 13正式推出。（Apple圖片）

新系統iOS 13本身具備很多嶄新功能（詳情可參考：iOS 13推出　大量新功能一文睇盡），亦有不少用家稱更新後舊機更流暢，但世事無完美，美國科技新聞網站The Verge測試時新發現不少問題，例如隨時彈App、相機App或運行慢、以及AirDrop有問題等。

網上亦有用家反映，更新iOS 13後不斷閃退，「入都入唔到」，甚或不斷解鎖開鎖，無限循環。香港常用銀行App方面，暫時渣打銀行無法使用。

更新到iOS 13後，使用渣打銀行App時會彈出保安警告。（手機截圖）

綜合用戶問題如下：

-很多APP不支援

-不斷解鎖開鎖

-不斷閃退

當然，並非所有用戶都有問題，但如果怕現在更新有bug，舊機用戶可以多等幾天 ─ 9月24日，當天蘋果會推出更新版iOS 13.1，相信會修復現有的bug。而且iOS有更多新功能，例如自動化Siri Shortcut操作、Apple Maps（蘋果地圖）中的共享ETA（預計到達時間）功能，以及面向企業級設備的數據分離功能等。

另外，iPadOS 13亦會於同日推出。

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