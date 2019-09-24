【全面監控】上海小學生上課要戴「腦電波頭環」　教師：提高成績

內地人工智能（Artificial Intelligence，簡稱AI）發展迅速，更滲入校園，實時監測學生行為表現。華爾街日報走訪上海一家採用這技術的小學，發現學生上課時須戴上監測「腦電波」的頭環，全程監察進度。有使用後的學生形容，感覺像被控制。

這款頭戴式腦電波監測裝置，用不同顏色顯示學生專注度，例如「紅色」表示集中力高，「藍色」表示分心，「白色」表示裝置未與網絡連接等。有關腦電波數據會實時傳到教師的電腦，查看學生上課表現；家長也可用手機隨時隨地看到有關報告，甚至可以看到其他同學的表現。

有學生稱，使用監測裝置後上課更認真聽講，但也有學生感到壓力，形容「感覺像控制我們」。縱使學生意見不一，但教師表示，這些裝置有助提升教學質素，因可了解學生狀況而在課堂上調節，學生回答問題的聲音亦「比平常更響亮」，且學習更努力，爭取更好成績。

腦科專家則說，暫未有足夠研究數據證明這裝置採用的 EEG（Electroencephalography）腦電圖技術，可以有效偵測實際集中度，因有太多因素影響其分析。

人工智能雖然方便，但這種監測方式常引起侵犯私隱問題。不過有當地家長稱，若幫助國家研究發展，並沒有問題。

資料來源：華爾街日報