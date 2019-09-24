小米 Mi MIX Alpha 首台前後環繞式全機身屏幕手機　年底天價登場

小米 Mi MIX Alpha 全球首台前後環繞式全機身屏幕手機正式發布，近期不少廠商均推出雙曲面接近 90 度的「瀑布屏」手機，小米 Mi MIX Alpha 就更進一步，以一塊過柔性屏幕環繞前後機身，效果科幻感十足，不過定價一樣超現實！

小米 Mi MIX Alpha 以一片過的柔性屏幕，製作成前後環繞式全機身屏幕手機，比起現時市場以柔性屏幕製作，雙曲面兩邊接近 90 度延伸至機側的「瀑布屏」，效果更令人注目。

小米 Mi MIX Alpha 以一片過柔性屏幕，製作成前後環繞式全機身屏幕手機，手機正面、側面、背面幾乎全是屏幕。（小米）

其實小米 MIX 系一直以追求全面屏設計為目標，由第一代、二代採用類似日系 Sharp AQUOS Crystal 系列 3 邊無邊框設計，第三代滑蓋式前鏡設計，無不是希望將屏佔比進一步提高。今次 Mi MIX Alpha 索性放棄前鏡頭設計，以一片過柔性屏幕環繞式包圍機身，做到超過 100% 的 180.6% 屏佔比；手機正面、側面、背面幾乎全是屏幕。

屏幕環繞機身至鏡頭部份，整個背部的鏡頭區域保護蓋板採用了一整塊的藍寶石玻璃，背部中框則是陶瓷嵌套。（小米）

機背設有 1.08 億像素的 3 鏡頭模組是機背唯一沒有屏幕的部份。1.08 億像素用上 1/1.33 吋超大感光元件，低光環境支援四合一像素拍攝，像素大小達 1.6μm，而且設有 4 軸光學防震及支援 ISOCELL Plus 以及智能 ISO 等拍攝技術。另外兩枚鏡頭分別為 2,000 萬像素超廣角鏡頭（支援 1.5 cm 超級微距拍攝），以及 1,200 萬像素人像相機，支援 2 倍光學變焦以及 Dual PD 雙相位對焦。

Mi MIX Alpha 機背 3 鏡頭部份，是唯一沒有被屏幕覆蓋的地方。3 鏡頭分別為 1.08 億像素主鏡、2,000 萬像素超廣角鏡頭及 1,200 萬像素人像相機。（小米）

操作上 Mi MIX Alpha 跟早前 vivo 的 NEX 2 雙屏幕手機類似，自拍的時候只需反轉手機，以機背屏幕配合 3 鏡頭模組，就可以作自拍之用。Mi MIX Alpha 配備 Snapdragon 855+ 處理器、12GB RAM + 512GB ROM，支援 5G 網絡。為了令環繞式屏幕機身更加堅固，MIX Alpha 頂部及底部邊框採用航空級鈦合金材質製作。其實 MIX Alpha 的構造，某程度上跟可摺疊式屏幕手機類似，只不過移除了摺疊屏幕構造，機身相對更加堅固。

小米 Mi MIX Alpha 環繞式全機身屏幕手機全面睇（按圖放大）

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小米 Mi MIX Alpha 可能是今年其中一部設計最搶眼、漂亮的手機，不過定價同樣超現實，將會在 12 底限量試產的小米 Mi MIX Alpha，定價為人民幣 19,999（約港幣 $22,455），足夠買兩台 iPhone 11 Pro Max 有餘！