小米 Mi MIX Alpha 首台前後環繞式全機身屏幕手機　年底天價登場

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小米 Mi MIX Alpha 全球首台前後環繞式全機身屏幕手機正式發布，近期不少廠商均推出雙曲面接近 90 度的「瀑布屏」手機，小米 Mi MIX Alpha 就更進一步，以一塊過柔性屏幕環繞前後機身，效果科幻感十足，不過定價一樣超現實！

小米 Mi MIX Alpha 以一片過的柔性屏幕，製作成前後環繞式全機身屏幕手機，比起現時市場以柔性屏幕製作，雙曲面兩邊接近 90 度延伸至機側的「瀑布屏」，效果更令人注目。

小米 Mi MIX Alpha 以一片過柔性屏幕，製作成前後環繞式全機身屏幕手機，手機正面、側面、背面幾乎全是屏幕。（小米）

其實小米 MIX 系一直以追求全面屏設計為目標，由第一代、二代採用類似日系 Sharp AQUOS Crystal 系列 3 邊無邊框設計，第三代滑蓋式前鏡設計，無不是希望將屏佔比進一步提高。今次 Mi MIX Alpha 索性放棄前鏡頭設計，以一片過柔性屏幕環繞式包圍機身，做到超過 100% 的 180.6% 屏佔比；手機正面、側面、背面幾乎全是屏幕。

屏幕環繞機身至鏡頭部份，整個背部的鏡頭區域保護蓋板採用了一整塊的藍寶石玻璃，背部中框則是陶瓷嵌套。（小米）

機背設有 1.08 億像素的 3 鏡頭模組是機背唯一沒有屏幕的部份。1.08 億像素用上 1/1.33 吋超大感光元件，低光環境支援四合一像素拍攝，像素大小達 1.6μm，而且設有 4 軸光學防震及支援 ISOCELL Plus 以及智能 ISO 等拍攝技術。另外兩枚鏡頭分別為 2,000 萬像素超廣角鏡頭（支援 1.5 cm 超級微距拍攝），以及 1,200 萬像素人像相機，支援 2 倍光學變焦以及 Dual PD 雙相位對焦。

Mi MIX Alpha 機背 3 鏡頭部份，是唯一沒有被屏幕覆蓋的地方。3 鏡頭分別為 1.08 億像素主鏡、2,000 萬像素超廣角鏡頭及 1,200 萬像素人像相機。（小米）

操作上 Mi MIX Alpha 跟早前 vivo 的 NEX 2 雙屏幕手機類似，自拍的時候只需反轉手機，以機背屏幕配合 3 鏡頭模組，就可以作自拍之用。Mi MIX Alpha 配備 Snapdragon 855+ 處理器、12GB RAM + 512GB ROM，支援 5G 網絡。為了令環繞式屏幕機身更加堅固，MIX Alpha 頂部及底部邊框採用航空級鈦合金材質製作。其實 MIX Alpha 的構造，某程度上跟可摺疊式屏幕手機類似，只不過移除了摺疊屏幕構造，機身相對更加堅固。

小米 Mi MIX Alpha 環繞式全機身屏幕手機全面睇（按圖放大）

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小米 Mi MIX Alpha 可能是今年其中一部設計最搶眼、漂亮的手機，不過定價同樣超現實，將會在 12 底限量試產的小米 Mi MIX Alpha，定價為人民幣 19,999（約港幣 $22,455），足夠買兩台 iPhone 11 Pro Max 有餘！

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