 華為中階四鏡 nova 5T 現身　最大賣點是有齊 Google Apps

今日華為就在港舉行新品上市發布會，不過推出的就尚未是上星期發表的話題之作 Mate 30 系列，而是其中階系列的新作 nova 5T，以及兩樣周邊產品，包括 Huawei Watch GT 2 以及與 Gentle Monster 合作推出的智能太陽眼鏡。

華為 nova 5T 作為中階機種，本身並沒有太多技術上的突破，不少都是在市場上存在了一段時間的硬件、配合華為今年年頭仍然有用在 P30 系列上的旗艦處理器，以一個較親民的價錢＄3088 出售，定位算是在年頭的 P30 Pro 與 P30 之間。 nova 5T 的四鏡頭算是其中一個賣點，其除了備有大家見慣見熟的 4800 萬像素主鏡，1600 萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素景深鏡頭之外，又加入了一個 200 萬像素的微距鏡頭，據說可以拍攝到最近 4cm 的景物。

華為 nova 5T 內置安裝了 Android 9.0 系統，而且已經載有全套的 Google Mobile Service，換言之亦即是完全版本的 Android，各位有興趣入手的用戶不需要擔心（蔡浩騰 攝）

屏幕承襲 nova 4 的「極點屏」設計，尺寸為 6.26 吋、解像度 2340x1080，在左上角開出孔洞放入前置自拍鏡頭（蔡浩騰 攝）

+ 4 + 3 + 2

4800 萬像素主鏡頭試相

在相片拍攝方面，nova 5T 絕對有一定保證，主鏡頭的 4800 萬像素 CMOS 在各 Android 中階機都已經廣泛使用，配合華為本身的軟件優化，效果相當不錯。

1600 萬像素廣角鏡試相

1600 萬像素的廣角相片效果就不及旗艦機種，在相片邊緣的變形較為嚴重，在稍為低光的環境更會出現頗重的微粒感。

200 萬像素微距試相

與其他手機有點不一樣的，是 nova 5T 加入了 200 萬像素的微距鏡頭，可以單獨在 Super Macro 模式下使用，不過效果一般，色水、細緻度都與 4800 萬像素主鏡頭差距甚遠，用這個鏡頭不如用主鏡頭再稍為 Zoom-in。

同場加映：Huawei X Gentle Monster Eyewear

除了 nova 5T 之外，是次在香港登場的新品當中另一注目度頗高的還有年頭與 P30 系列一同發表的智能眼鏡 Huawei X Gentle Monster Smart Eyewear。

今次在香港推出的 Huawei X Gentle Monster Eyewear 主要有兩種款式，分別為 Jack Bye 以及 East Moon，設計與 Gentle Monster 的原版本一樣，只不過在兩側鏡臂內加入了音樂播放、通話收音以及智能觸控功能，由即日起以＄3,050 價錢發售。