 華為中階四鏡 nova 5T 現身　最大賣點是有齊 Google Apps

今日華為就在港舉行新品上市發布會，不過推出的就尚未是上星期發表的話題之作 Mate 30 系列，而是其中階系列的新作 nova 5T，以及兩樣周邊產品，包括 Huawei Watch GT 2 以及與 Gentle Monster 合作推出的智能太陽眼鏡。
華為 nova 5T 作為中階機種，本身並沒有太多技術上的突破，不少都是在市場上存在了一段時間的硬件、配合華為今年年頭仍然有用在 P30 系列上的旗艦處理器，以一個較親民的價錢＄3088 出售，定位算是在年頭的 P30 Pro 與 P30 之間。
nova 5T 的四鏡頭算是其中一個賣點，其除了備有大家見慣見熟的 4800 萬像素主鏡，1600 萬像素超廣角鏡頭、200 萬像素景深鏡頭之外，又加入了一個 200 萬像素的微距鏡頭，據說可以拍攝到最近 4cm 的景物。
華為 nova 5T 內置安裝了 Android 9.0 系統，而且已經載有全套的 Google Mobile Service，換言之亦即是完全版本的 Android，各位有興趣入手的用戶不需要擔心（蔡浩騰 攝）
屏幕承襲 nova 4 的「極點屏」設計，尺寸為 6.26 吋、解像度 2340x1080，在左上角開出孔洞放入前置自拍鏡頭（蔡浩騰 攝）
4800 萬像素主鏡頭試相
在相片拍攝方面，nova 5T 絕對有一定保證，主鏡頭的 4800 萬像素 CMOS 在各 Android 中階機都已經廣泛使用，配合華為本身的軟件優化，效果相當不錯。
1600 萬像素廣角鏡試相
1600 萬像素的廣角相片效果就不及旗艦機種，在相片邊緣的變形較為嚴重，在稍為低光的環境更會出現頗重的微粒感。
200 萬像素微距試相
與其他手機有點不一樣的，是 nova 5T 加入了 200 萬像素的微距鏡頭，可以單獨在 Super Macro 模式下使用，不過效果一般，色水、細緻度都與 4800 萬像素主鏡頭差距甚遠，用這個鏡頭不如用主鏡頭再稍為 Zoom-in。
同場加映：Huawei X Gentle Monster Eyewear
除了 nova 5T 之外，是次在香港登場的新品當中另一注目度頗高的還有年頭與 P30 系列一同發表的智能眼鏡 Huawei X Gentle Monster Smart Eyewear。
今次在香港推出的 Huawei X Gentle Monster Eyewear 主要有兩種款式，分別為 Jack Bye 以及 East Moon，設計與 Gentle Monster 的原版本一樣，只不過在兩側鏡臂內加入了音樂播放、通話收音以及智能觸控功能，由即日起以＄3,050 價錢發售。