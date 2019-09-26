日本古怪壽司店似靈堂？iPad播魚類「生前」相連碟上供瞻仰遺容？

所謂「君子遠庖廚」，食肉就無謂去屠房見證宰殺過程，便能心安理得地入口。所以一些朋友也許覺得日本活魚刺身太過殘忍，畢竟師傅在你眼前劏殺活生生的一條魚，上枱時魚生肉片在碟或冰塊處還神經質地抽搐跳動，如此暴力衝擊不是人人接受得到。本文講到一間最近在Twitter成為熱話的日本壽司店雖無提供活魚料理，但其另類甚至有點病態的上菜方式，令不少網民未起筷就飽晒……

Twitter近日瘋傳一間「唔開胃」壽司店。不是該店的食材或料理手藝出問題，而是關乎於該店相當另類、甚至令人有點不安的上碟手法。

在日本叫餸，大家如果不諳日語的確有點不便。不過其實用身體語言可以搭救，有餐牌就指餐牌上的菜式相片，有牆牌就指牆牌，乜都無就直接同老闆溝通，表示想食某枱客正在享用的料理，總之辦法多的是。

但在本文這間怪異壽司店，不管你點了邊款壽司，上菜時碟壽司總連着一塊iPad，在你眼前顯示出該魚類「料理前的模樣」，食客要對住條魚的「大頭相」享用其肉。

大部份人覺得食落肚一回事，睇住師傳點整又另一回事。這間壽司店或者為了告訴人客「你食緊邊種魚」而出動iPad show出大大張「大頭相」，好像在靈堂瞻仰仙人遺容。但瞻仰遺容也不用食屍啊！看在眼裡、咬在嘴中，食客彷彿感受到無形的壓力，感覺iPad上的死魚幽怨地訴苦：「我係為了滿足你班友的口腹之慾而犧牲架～」都幾罪疚、幾唔安樂（但逆向思考，也許有人覺得要好好享用，令條魚「死得其所」？）。

最慘的是iPad的邊框都有竹套着，無辦法按走畫面，想開胃都幾難。但如此出示「產品資訊」的食店在日本絕非罕見，許多地方也有類似形式，但吸客定趕客真係見仁見智。有網民覺得iPad上的照片不算魚類的生前大頭相，頂多是料理前遺照；有網民覺得這招雖然有創意，但令人反胃：

生前でなく解剖前の死体な — ぐるぐるどーん (@gurugurudoooon) September 16, 2019

學識淵博的網民指出，在神戶還有高級扒房會告訴食客牛的名字、出生地、牧場名稱、飼育者資料和牛牛的個性，最後將宰殺時間也披露。對食肆而言這是品質保證，但的確不是人人情感上頂得順，資訊量太大了：