日本古怪壽司店似靈堂？iPad播魚類「生前」相連碟上供瞻仰遺容？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

所謂「君子遠庖廚」，食肉就無謂去屠房見證宰殺過程，便能心安理得地入口。所以一些朋友也許覺得日本活魚刺身太過殘忍，畢竟師傅在你眼前劏殺活生生的一條魚，上枱時魚生肉片在碟或冰塊處還神經質地抽搐跳動，如此暴力衝擊不是人人接受得到。本文講到一間最近在Twitter成為熱話的日本壽司店雖無提供活魚料理，但其另類甚至有點病態的上菜方式，令不少網民未起筷就飽晒……

Twitter近日瘋傳一間「唔開胃」壽司店。不是該店的食材或料理手藝出問題，而是關乎於該店相當另類、甚至令人有點不安的上碟手法。

在日本叫餸，大家如果不諳日語的確有點不便。不過其實用身體語言可以搭救，有餐牌就指餐牌上的菜式相片，有牆牌就指牆牌，乜都無就直接同老闆溝通，表示想食某枱客正在享用的料理，總之辦法多的是。

但在本文這間怪異壽司店，不管你點了邊款壽司，上菜時碟壽司總連着一塊iPad，在你眼前顯示出該魚類「料理前的模樣」，食客要對住條魚的「大頭相」享用其肉。

大部份人覺得食落肚一回事，睇住師傳點整又另一回事。這間壽司店或者為了告訴人客「你食緊邊種魚」而出動iPad show出大大張「大頭相」，好像在靈堂瞻仰仙人遺容。但瞻仰遺容也不用食屍啊！看在眼裡、咬在嘴中，食客彷彿感受到無形的壓力，感覺iPad上的死魚幽怨地訴苦：「我係為了滿足你班友的口腹之慾而犧牲架～」都幾罪疚、幾唔安樂（但逆向思考，也許有人覺得要好好享用，令條魚「死得其所」？）。

最慘的是iPad的邊框都有竹套着，無辦法按走畫面，想開胃都幾難。但如此出示「產品資訊」的食店在日本絕非罕見，許多地方也有類似形式，但吸客定趕客真係見仁見智。有網民覺得iPad上的照片不算魚類的生前大頭相，頂多是料理前遺照；有網民覺得這招雖然有創意，但令人反胃：

學識淵博的網民指出，在神戶還有高級扒房會告訴食客牛的名字、出生地、牧場名稱、飼育者資料和牛牛的個性，最後將宰殺時間也披露。對食肆而言這是品質保證，但的確不是人人情感上頂得順，資訊量太大了：

「10% + 10% = 0.2」非標準答案？手機電腦計數原來部部有不同？
【全面監控】上海小學生上課要戴「腦電波頭環」　教師：提高成績
【有相】iPhone成功擋子彈　Nokia、三星、華為都得　一文盤點
iPhone 11 Pro 實機測試！超硬玻璃真係咁勁？某零件跌極都無事
【港隊揚威】中大團隊擊敗內地越南等強隊　國際機械人賽奪首冠
iOS 13.1 真．更新正式登場　必學新功能及錯誤修正檢閱
小米 Mi MIX Alpha 首台前後環繞式全機身屏幕手機　年底天價登場
【iOS13教學】Apple 新增廣東話輸入功能　到底有乜特別？
ASUS ZenBook Pro Duo 報價評測：雙4K螢幕多工效能適合專業人士
Apple Watch 跌倒感應又救一命　爬山車手遇險送出位置成功獲救
Shure 隔音耳機有線／藍牙自由轉　恭碩良分享錄鼓收音心得
iOS 13 有 Bug 新災情　iPhone 升級 PUBG 食雞無你份
華為 Mate 30 實試破解：10 分鐘無痛即裝 Google Apps
【估你唔到】iPhone 11 Pro速度測試輸XS　原因竟是iOS 13？
iPhone 11 Pro Max再拆　iFixit破解相機2GB RAM、反向充電之謎？
iOS 13安裝後大量App要求存取藍牙　點解連FB都要用Bluetooth？
Steelseries Arctis 1 Wireless 耳機評測：多平台無線一插即用
【開箱 試玩 評測】Astell & Kern AK SP2000／Layla AION／T9iE
【洗衫神器 上手試】Washwow 3代 免洗粉化學劑 洗衣真乾淨？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。