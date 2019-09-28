iOS 13.1升唔升級好？ 耗電、LAG機等災情及問題出現

數碼生活
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iOS 13.1 升級已經推出數天，已經有一班「勇者」的 iPhone 先行升級，當中亦有不少是因為 iOS 13 問題天天多而被逼第一時間升級的；到底 iOS 13.1 是否應該趕著升級？不如先看看一班「勇者」發現的各項問題。

今次 iOS 13.1 其實是提前了一個星期推出，其中主要原因是為了對應上一版 iOS 13 所引發的一連串災情，包括耗電量提升、彈 Apps、相機彈出、因為 3 指手勢操作令遊戲無法進行等。不少已經升級 iOS 13 的用戶，逼於無奈必須第一時間更新 iOS 13.1，而以上問題亦普遍得到解決。不過未升級的各位，升級前可能要先留意一下暫時傳出的 iOS 13.1 問題：

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個人熱點分享失敗

部份舊型號出現 Lag 機

部份用戶耗電情況未有改善

部份較舊型號出現機身發熱

鍵盤間或會消失

App Store 無法成功連線

Instagram 播放影片聲音會出現雜訊

連接第三廠藍牙後音量調節無故彈出

其實根據 Twitter 的回覆顯示，大部份已升級 iOS 13.1 的用戶都頗滿意今次的升級，不過部份較小的問題，好像無法分享個人熱點、鍵盤消失等情況似乎較多影響舊型號的 iPhone 用戶。若果已升級 iOS 13 的朋友，毋須猶豫可以立即升級 iOS 13.1；若果現時使用版本開始不太暢順的朋友，亦建議升級至 iOS 13.1；不過，若果對現時版本滿意的朋友，則可以稍微等候下一個 bug fix 的版本。

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