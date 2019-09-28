iOS 13.1.1緊急推出！補救耗電、備份、Siri等嚴重致命問題

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Apple為了修復iOS 13大量bugs，不夠一星期便推出iOS 13.1更新。估不到推出才不到3天，因為大量用家發現仍有不少嚴重問題下，再度緊急推出iOS 13.1.1（包括iPadOS 13.1.1)，可算是亡羊補牢。

Apple iOS 13可算是繼iOS 10以後一個超重大的更新，在iPhone／iPad上加入不少新功能，令很多果迷極之期待。可惜iOS 13於9月20日推出時，發現了不少bugs，大量新舊用家的災情出現，Apple已經當機立斷提早推出iOS 13.1來修正問題，可惜災情似乎未能完全解決。有不少用家就算已升上iOS 13.1，仍有用戶手機耗電、機身發熱、鍵盤消息等問題出現。

iOS／iPadOS 13.1.1 更新內容（點下圖放大）

可參看文章：iOS 13.1問題持續！耗電、LAG機等災情及問題報告

iOS 13.1／iPadOS 13.1 才推出不足數天，Apple為了解決已發現的問題，緊急推出了「iOS 13.1.1」（包括iPadOS 13.1.1）來修正問題。而修正問題如下：

iOS 13.1.1 包括 iPhone／iPad 的錯誤修正內容：

－修正了可能使 iPhone 無法設定或從備份還原的問題

－解決了可能導致電池更快耗盡的問題

－解決了在 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 上可能影響辨識 Siri 要求的問題

－解決了 Safari 搜尋建議在關閉後可能會重新啟用的問題

－解決了可能導致「提醒事項」同步緩慢的問題

－修正了第三方鍵盤 App 的保安問題

如果已升級上iOS 13或13.1的用家，建議立刻升上iOS 13.1.1以更正問題。如果仍是iOS 12.4或之版本的用家，或許可再等多幾天，看看此版本仍有沒有問題後，才升級也未遲。

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