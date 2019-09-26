iPadOS 13.1登場　強化多工作業文字輸入平板電腦挑機筆電

iPadOS 伴隨 iOS 13.1 的升級同步提早登場，為 iPad 用戶加入不少夢寐以求的新功能，令平板電腦可以操更全面的文書操作，直迫筆記型電腦的操控感。以下就為大家介紹 iPadOS 的各項重點新功能。

iPadOS 13 跟 iOS 13 正式分途，雖然基礎上同屬 iOS 13，不過 iPadOS 加入了不少專為 iPad 而設的功能，令 iPad 操作更加全面，差不多可以替代一台入門級的筆記型電腦。以下就是 iPadOS 強化 iPad 使用的新功能：

可加入 Today Widgets 的主介面

iPadOS 可以加入 Today Widgets，令用戶可以即時在小工具得到各種資訊。（Apple）

App icons 大小縮細，令主介面可以加入更多 Icons，而且主頁面更可以在旁邊加入 Today Widgets，讓用戶可以選擇顯示天氣、計算機、日程等各種常用功能。

Split View 加 Slide Over 同一個 Apps 兩個視窗一齊開

將同一個 App 在兩個視窗中同時開啟，可以方便剪貼資料。（Apple）

利用 Split View 及 Slide Over 兩個功能配合，可以將同一個 App 在兩個視窗中同時開啟，可以方便閱讀，亦可以用於整理、搬貼資料之用。

以 3 指手勢複製、貼上及還原

iPadOS 特別加入一系列以 3 隻手指不同動作的手勢操作，去操控複製、貼上及還原等文件修輯技巧。

iPadOS 其他重點新功能（按圖放大）