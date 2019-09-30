【iPad第7代開箱上手玩】性能不俗、超抵玩！與歷代機款比併

Apple iPad第7代亦都正式登場，今代單看性能與上代差不多，可是最重要的升級在於屏幕加大至10.2吋，以及對應smart keyboard。不過相信不少果迷都很想知道新機與歷代舊機外型上有何不同，今次記者就為大家開箱試玩。

Apple iPad第7代繼續延續「平價」入門級的平板登場，以最平二千多元的售價，就可以有一台性能不錯，對應Apple Pencil以及smart keyboard的平板電腦，對於一般學生、商務，或只是用來上上網、睇睇戲用家而言，相當夠用抵玩。

新機開箱，基本上沒有什麼驚喜，都是主機、Lightning線以及火牛，只可惜並沒有如iPad Pro或iPhone 11 Pro系列手機般，附送18W快充火牛，如想享受快充便要另購Lightning Type-C充電線以及USB Type-C 充電器才可。

單看機身，無論設計及造工跟上代大同小異，機邊新加了「smart connector」，可接上iPad Air或第一代iPad Pro的摺疊式鍵盤。配合新iPadOS 13.1系統（出廠已是），更可以另接藍牙Mouse或USB Mouse，與鍵盤配合當作一般文書使用亦非常不錯。記者亦發現近年推出的新版smart keyboard設計上比以前好了一點（iPad Pro第一代），至少放在平面亦不會「橋起」，手感好打得多。

二千多元的iPad而言，對應Apple Pencil的確值得加分。（蔡浩騰攝）

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iPad 7細節睇（按下圖放大）

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比iPad 6的微升級

單看性能規格上就與上代iPad 6一樣，亦都是內置A10處理器，屏幕就由9.7吋微升級至10.2吋，對應Apple Pencil。利用安兔兔跑分下，兩機的分數都差不多，都是在20萬分左右（比起最新版iPad Pro的55萬分有點距離），一般使用上體驗已非常夠用。原來還有一點官方沒有告訴大家的升級，這便是內置Ram由上代的2GB升級至3GB，不要小看這個微升級，對於同時多工作而言，愈多Ram，速度愈快，而且「彈app」的機會愈少。

屏幕由9.7吋升級至10.2吋，看似只是0.5吋的增大，沒有什麼看頭，可是新舊對比下，便可以看到屏幕及機身都大了一個碼，亦都相當顯注。屏幕大了，視野廣闊了，當然更好睇。

與歷代iPad對比（林勇攝）

與iPad第6代對比（按下圖放大）

與iPad mini 5對比

今年才推出的iPad mini 5，雖然只是縮細版iPad，但性能上卻比iPad 7還要強，至少有與iPhone XS同級的A12 Bionic處理器，同時又對應Apple Pencil等。iPad mini機身較細、屏幕亦都較細，方便用來閱讀電子書及輕度上網，可是如想用作商務之用，不對應smart keyboard及屏幕太細亦都是其缺點。而且售價亦貴一截，如想平玩的話還是選擇iPad 7還好。

與iPad mini對比（按下圖放大）

與其他前代iPad對比

相對比起其他同樣對應smart keyboard的新、舊版iPad Pro（機身設計跟現時的iPad Air差不多），iPad 7比起10.5吋的iPad Pro第1代及11吋屏幕的iPad Pro第3代為細，尤其是新版改用了超窄邊框的設計，更顯得機身差不多大，但屏幕則大很多，視野更開揚。就連機能都是沒得比，就算是舊被iPad Pro都用上了A10X處理器，性能都比iPad 7還好。而第3代iPad Pro的A12X Bionic處理器更強，在安兔兔跑分高達五十多萬分，無論工作及打機都非出色。而且加上新版smart keyboard鍵盤設計比摺疊式舊版更好，屏幕可作兩個角度傾斜，而且新iPad Pro有USB Type C插口，更易接上其他usb drive或裝置，這些功能入門版的iPad 7當然連「尾燈都睇不到」（不過iPad Pro至少賣六千多元，比起最平的iPad 7貴兩倍有多，可真是一分錢一分貨）。

與iPad Pro第一代對比（按下圖放大）

與新iPad Pro第三代對比（按下圖放大）

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