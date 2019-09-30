Fostex TM2藍牙「變形金剛」實測　令高級CM耳機由有線變真無線

【Fostex TM2實機試玩報告】耳機發燒友總有一個執念，價值數千元的高級耳機一定要有線才能發揮音色。雖然這的確是物理上的事實，但假如有一個配件能令高級耳機變成無線，而又不會太過削弱音色，相信大家都好想試試。日本開發的Fostex TM2藍牙5.0真無線耳機，正正為此而生。

來自日本的Fostex TM2藍牙真無線耳機，就外表看好像很古怪，但其實它擁有變形金剛般的設計，本身是耳機同時也是一個可分拆的藍牙組件，配合MMCX、CM 2-pin（另購HK$390）和FitEar 2-pin（另購HK$320）三種不同的插頭，令用家可以自由配搭不同耳機，沒錯，簡單來說就是能令閣下的有線耳線變成真無線耳機。

Fostex TM2用在一般手機聽歌表現非常好。建議零售價：HK$ 2,380

Fostex TM2由三部份組成，耳機、接駁插頭組件、藍牙操作組件，其實原生6 mm動圈單元耳機屬基本配備，用於一般手機連接聽歌表現不錯。但Fostex TM2奧妙之處是後面兩個組件，用家可以隨意換上其他品牌甚至CM IEM耳機，好多CM用家都夢想有一對無線的CM，透過Fostex TM2就能做到。

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至於發燒友最關心的聲音失真問題，Fostex TM2表現可說是有驚喜，用得藍牙失真在所難免這是先天缺憾，不過Fostex TM2卻把此影響壓到最低，藍牙組件推力很好，6單元以上的高級CM耳機推起上來也不費力。而音質方面，筆者以AK70 MKII DAP聽44.1kHz的flac音樂檔，低音的確變得「濛」了一點，但在可接受範圍，回彈力依然感覺得到，高中音則幾乎沒變，人聲和用耳機線時同樣清晰，相比偏高價的藍牙耳機，Fostex TM2給出的效果算是很好，考慮到無線的方便性，因而犧牲了一點低音，如何取捨則由用家自行判斷了。總括來說Fostex TM2是一個很好的嘗試，也十分好玩，筆者非常期待廠方會繼續研究推出下一代，帶來更完美的音訊傳輸技術。