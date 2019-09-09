紐約客搭地鐵成日跌AirPods　職員執到厭班次頻延誤現有特別要求

真無線藍芽耳機都幾易跌，畢竟很多款式只是兩粒耳塞塞住耳窿，不一定有支架套著耳骨，令用家戴得牢固。當中Apple的AirPods是最易跌的真無線耳機，落入火車路軌的意外發生之頻，竟令紐約地鐵陷入癱瘓、職員疲於奔命！究竟點解AirPods特別唔穩陣？

紐約的地鐵乘客，幾個月內經歷過幾次班次延誤絕不出奇。雖則延誤可以有好多原因，但跌AirPods落路軌已成主要原因之一。據《華爾街日報》報導，今個夏天紐約市地下鐵路上遺失了大量AirPods，紐約地鐵的營運大都會運輸署（Metropolitan Transport Authority, MTA）正考慮錄製一段公共服務廣播，敦促乘客上落車時不要開關AirPods。

Twitter網民Ashley Mayer慘跌AirPods落月台與車廂間之空隙：

The AirPod fell out of my ear several feet away from the edge of the subway platform, but I’ve never seen anything more inevitable. RIP little buddy. Thanks for all the podcasts. — Ashley Mayer (@ashleymayer) July 9, 2019

MTA希望此段乘客廣播能夠減少AirPods跌落路軌與月台之間空隙的意外發生。工作人員便不用因為要大費周章落月台救回那些耳機，令列車被迫延遲。「它們很小。很難找到，」MTA維修主管Steven Dluginski幽默說，「唯一優點是它們是白色的。（在黑暗軌道中顯眼）」自3月Apple發布了AirPods 2後，紐約地鐵的AirPods的「救援」工作大幅飆升。他猜測是因為夏天災熱，車站月台高溫和高濕度令乘客的耳和手流汗濕透，因而容易跣手。8月某日，Dluginski的團隊中午前已收到了18單失物求助個案。18年失物中有6件是AirPods。「對我們而言，這是工作保障，」他打趣地說。

因著AirPods白色顯眼，Ashley Mayer可以望到跌落的位置。用家也可以使用Find My iPhone App追蹤AirPods的位置。但由於耳機尺寸細小，通常會困在難以觸及的地方：

Omg you guys he’s still down there 💔



(I had asked to have him rescued yesterday but it was going to take two hours and I had to be present) pic.twitter.com/4FeRUQy6QH — Ashley Mayer (@ashleymayer) July 10, 2019

Dluginski和職員使用一條延伸到大約8呎的長桿，末端有橡膠杯兩個，可以擠合起來抓起小物件。網民Ashley Mayer因為得知鐵路職員要花兩小時幫她執拾AirPods，她更要全程在場監督，決定去超市購買掃把和牛皮膠紙自製執拾工具：

Game on.



(The romaine is for dinner, not rescue.) pic.twitter.com/3iqDCT7UFQ — Ashley Mayer (@ashleymayer) July 11, 2019

Ashley Mayer最後都成功用牛皮膠紙「黐」返AirPods上來：

He’s filthy but he’s mine (again)!



🏆 pic.twitter.com/RXGuzTBGke — Ashley Mayer (@ashleymayer) July 11, 2019

Apple每替換一顆AirPods耳機須收費69美元（約港幣540元）；替換一對要138美元（約港幣1,080元），實屬天文數字，因此很多在地鐵月台跌了AirPods的用家千方百計也要拾回。AirPods由於不是入耳式耳機，沒有提供迎合不同尺寸耳窿人士的耳塞作替換，看來易跌的問題還是難解決。