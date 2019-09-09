紐約客搭地鐵成日跌AirPods　職員執到厭班次頻延誤現有特別要求

數碼生活
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真無線藍芽耳機都幾易跌，畢竟很多款式只是兩粒耳塞塞住耳窿，不一定有支架套著耳骨，令用家戴得牢固。當中Apple的AirPods是最易跌的真無線耳機，落入火車路軌的意外發生之頻，竟令紐約地鐵陷入癱瘓、職員疲於奔命！究竟點解AirPods特別唔穩陣？

紐約的地鐵乘客，幾個月內經歷過幾次班次延誤絕不出奇。雖則延誤可以有好多原因，但跌AirPods落路軌已成主要原因之一。據《華爾街日報》報導，今個夏天紐約市地下鐵路上遺失了大量AirPods，紐約地鐵的營運大都會運輸署（Metropolitan Transport Authority, MTA）正考慮錄製一段公共服務廣播，敦促乘客上落車時不要開關AirPods。

Twitter網民Ashley Mayer慘跌AirPods落月台與車廂間之空隙：

MTA希望此段乘客廣播能夠減少AirPods跌落路軌與月台之間空隙的意外發生。工作人員便不用因為要大費周章落月台救回那些耳機，令列車被迫延遲。「它們很小。很難找到，」MTA維修主管Steven Dluginski幽默說，「唯一優點是它們是白色的。（在黑暗軌道中顯眼）」自3月Apple發布了AirPods 2後，紐約地鐵的AirPods的「救援」工作大幅飆升。他猜測是因為夏天災熱，車站月台高溫和高濕度令乘客的耳和手流汗濕透，因而容易跣手。8月某日，Dluginski的團隊中午前已收到了18單失物求助個案。18年失物中有6件是AirPods。「對我們而言，這是工作保障，」他打趣地說。

因著AirPods白色顯眼，Ashley Mayer可以望到跌落的位置。用家也可以使用Find My iPhone App追蹤AirPods的位置。但由於耳機尺寸細小，通常會困在難以觸及的地方：

Dluginski和職員使用一條延伸到大約8呎的長桿，末端有橡膠杯兩個，可以擠合起來抓起小物件。網民Ashley Mayer因為得知鐵路職員要花兩小時幫她執拾AirPods，她更要全程在場監督，決定去超市購買掃把和牛皮膠紙自製執拾工具：

Ashley Mayer最後都成功用牛皮膠紙「黐」返AirPods上來：

Apple每替換一顆AirPods耳機須收費69美元（約港幣540元）；替換一對要138美元（約港幣1,080元），實屬天文數字，因此很多在地鐵月台跌了AirPods的用家千方百計也要拾回。AirPods由於不是入耳式耳機，沒有提供迎合不同尺寸耳窿人士的耳塞作替換，看來易跌的問題還是難解決。

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