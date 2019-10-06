GoPro Hero 8 Black、Max 香港登場 售價公開、強化功能預覽

【GoPro Hero 8 Black、GoPro Max 香港版】日前GoPro正式公凱運動相機 Hero 8 Black、GoPro Max到港資料 ，未推出前率先試玩、機身更輕並示範新功能包括新的HyperSmooth 2.0、Boost 、TimeWarp 及 首部360度拍攝GoPro Max，同時公開香港售價。

GoPro於2019年一口氣推出兩款運動相機，包括4K攝錄、Hero 7後繼機 GoPro Hero 8 Black，及首部拍攝360度影片相片的GoPro Max，並確定香港售價：GoPro Hero 8 Black以HK$3,300開售，而GoPro Max則開價HK$4,100。日前GoPro舉行試玩會，讓外界一試將於10月中才正式推出的新GoPro試用。

GoPro於2019年同時推出兩款新運動相機：GoPro Hero 8 Black（左）及GoPro Max 【鄧鴻至 攝】

GoPro Hero 8 Black

【鄧鴻至 攝】

GoPro這次以Hero 8 Black 兩螢幕版本為基礎，日後的Hero將會以Black、即沒有單螢幕的入門版運動相機，仍保留上代2吋觸控LCD螢幕、前方顯示數據用LEDD顯示，仍有10米防水、鏡頭與上代分別抽去鏡頭蓋，但採用康寧強化第六代大猩猩玻璃（Gorilla Glass）保護鏡頭，機身亦比上代Hero 7 Black輕14克。設計上亦改良上代使用習慣，使用保護殼的Hero 8 Black 換電或更換SD卡時時可毋須拆除保護殼、同時錄音咪改為設於前方。這次Hero 8 Black將機底轉接環變成內置，可按需要反出來使用。

Hero 8 Black在功能提升包括更穩定 HyperSmooth 2.0、實時快慢鏡控制 TimeWarp 2.0、HDR強化、LiveBurst（iPhone的Liveview提供前或後1.5秒影像）。

+ 8 + 7 + 6

GoPro Max 大機首次360

四方機身 GoPro MAX 為旗下 360度全景運動相機，正式挑戰insta 360地位；基本功能與Hero 8 Black相同，亦有1.7吋觸控螢幕，而針對進一步的360度全境防震，內置Max Hyper Smooth提供更穩定拍攝防震功能。而兩機以陀螺儀記錄影片拍攝時的水平位置，可於GoPro App中透過軟件作後期的水平調整，運動時過份偏離水平的影片都「有得救」。而現場GoPro Max只能提供樣版機拍攝，日後將為大家實試。

GoPro Max提供首部360全景拍攝新系列 【鄧鴻至 攝】

Hero 7/7 Black 減價

至於GoPro上代運動相機Hero 7亦會因應新一代推出而調整售價，GoPro Hero 7（單顯示螢幕版本）將減至HK$1,600，而具備前、後螢幕的GoPro Hero 7 Black則減至HK$2,690。