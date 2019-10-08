HKmap.live即時地圖 App Store上架　交通突發事件位置消息

HKmap.live 即時地圖終於在 iPhone 的 App Store 正式上架，這一款可以為用戶提供香港近期即時交通資訊的實用 App，幾經波折之後，iPhone 用戶終於可以正式下載。香港近期交通系統及突發路況變幻莫測，有呢款 App 大家就可以做足準備。

香港近日不斷發生大型公眾活動，而且更不時出現一些意料之外的情況。有開發者就製作這一款名為《HKmap.live 即時地圖》，讓大家可以實時匯報各區交通及突發事件，方便香港人安排行程之用。

《HKmap.live 即時地圖》由用戶實時匯報，最新的交通、突發事故等的即時資訊。（截圖）

開發者原本準備分別為《HKmap.live 即時地圖》推出 Android 及 iOS 版本，不過 10月初 iOS 版本希望上架 App Store 的時候，申請卻受到 Apple拒絕 ，後來經開發團體上訴，《HKmap.live 即時地圖》修訂提供的為中立的即時資訊，才成功在 iOS 的 App Store 正式上架。

《HKmap.live 即時地圖》中會顯示不同用戶匯報的最新情況，包括什麼區域、地點交通受阻，什麼地方出現事件，令香港人可以第一時間未雨稠繆，改變行程。大家不妨下載這個 App，以應付不時之需。

App Store 下載《HKmap.live 即時地圖》

Google Play 下載《HKmap.live 即時地圖》