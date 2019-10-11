蘋果下架「HKmap」　警首開腔回應　戰場轉到Android？

蘋果（Apple）於中國官方炮轟翌日即下架提供本港各區突發消息的「HKmap.live即時地圖」，引起國際關注。警方今午（10月11日）在「四點鐘記者會」承認曾與相關官方平台聯絡，重申該應用程式危及警察人身安全。

警察公共關係科署理總警司江永祥下午於記者會回應「HKmap.live即時地圖」下架問題。他承認警方曾與官方平台，即蘋果聯絡過，指出該應用程式泄露警察位置，給予伏擊警察機會，危及警察人身安全。

江永祥又說，知道警察佈防亦令不法分子有機可乘，對公共安全和秩序有大影響。

警察公共關係科署理總警司江永祥回應「HKmap.live即時地圖」下架事件。（01新聞直播截圖）

今次是警方首次公開回應事件。蘋果昨以「危害到執法人員和香港居民」為由下架「HKmap.live即時地圖」，行政總裁Tim Cook事後向員工發內部信件解釋，蘋果決定是根據香港警方和蘋果用戶提供的「可靠資料」，「HKmap.live即時地圖」被用作惡意針對個別警察施加暴力等，詳情可瀏覽以下報道：

戰場轉到Android版？

目前App Store已無法下載「HKmap.live即時地圖」，已安裝的iPhone用戶則可繼續使用。至於Andoid版，Google Play仍然可以下載，不過突然有大量用戶把它評為最低的「1分」，令平均分只有2.6（5分滿分），未知Android版最終會否下架。

網頁版則運作如常。