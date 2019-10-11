英國 Cambridge Melomania 1 真無線藍牙耳機．買耳機送機套

英國 Cambridge Audio Melomania 1真無線藍牙耳機，近日有買機送軟膠防刮機套優惠。

源自英國的Cambridge Audio，其「子彈仔型」真無線藍牙耳機Melomania 1，原來名字取自品牌倫敦總部內的休息室兼Band房。這款機的定位是音色比AirPods好、接駁簡單、IPX5防水輕細機身、超高電池續航力。

Cambridge Melomania 1 真無線藍牙耳機（鍾世傑 攝）

實際試用，先講充電盒，機盒蓋及耳機都是用磁石吸付，不斷chok也不掉！耳機的充電駁位巧妙地設定在耳膠位之內，所以機身並沒有任何金屬端子，特別靚仔。

充電盒的機盒蓋及耳機都是用磁石吸付，不斷chok也不掉。（鍾世傑 攝）

現時買Cambridge Audio Melomania 1，送多1個防刮花的軟膠充電盒套，6色選擇，送完即止。（鍾世傑 攝）

音色方面，駁iPhone時絕對完勝 AirPods，人聲突出、背景音樂動態及細節也出色，低音不會過火，極體風格是輕鬆易入耳的爽快風格，1千左右價錢也買它的極細機身戴上耳後幾乎輕如無物，但留意本身並沒有跟記憶棉耳膠，如想加強防漏音或防跌，可另外再配。

近排香港人特別喜歡英國，爭相申請BNO，那就一定要帶同輕巧且長氣的Melomania 1 一齊旅行呀。$1280/機身有黑白兩色選擇（Cambridge Audio 官方網上商店 現時更有買機送軟膠機套優惠）