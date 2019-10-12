Padmate PaMu Slide 真無線耳機 NBA球員齊捧場．想當下個beats嗎

Padmate PaMu Slide是一對頗多人期待收貨的真無線藍牙耳機，單是眾籌製作，已集資超過5,000萬港元！更有T-Mac、Kuzma等新舊NBA球星捧場，而本身性能也非常出色，即睇。

Padmate（派美）PaMu Slide真無線藍牙耳機，在Indiegogo眾籌超過5,000萬港元，在日本超額認購過千隻，而最重要是Padmate在美國找到一批NBA球星配戴宣傳：比如已退休的T-Mac麥基迪，Kyle Kuzma、D.J. Augustin等等！還記得10年前左右，Kobe、LBJ等NBA球星訓練或出場時，頸上都會掛著Monster beats（現名Beats by Dre）耳機，明星效應實在勝過睇spec、鬥單元尺寸千百倍。

Padmate Audio最重手就是請到剛退休的前火箭隊球星T-MAC 麥基迪捧場。（Padmate圖片）

不過利申，雖然靠明星加持，但Padmate PaMu Slide在數據上顯示它的性能也絕對不俗，藍牙5.0、支援aptX高音質傳輸就是標準要求，機身內置電夠行10小時，2,000mAh充電盒可翻充5次（理論上可玩60小時），香港行貨更是直上最高級的雙向無線充電盒版本（美版叫PaMu Slide+），機身細但有齊觸控式控制板、 IPX6防水機身、雙麥克風降噪。售價：$1,080（分為黑色/白色/綠色）

T-MAC喜歡這耳機盒又型又易開，它更提供雙向無線充電，內置2,000mAh電量，可當作手機應急電源。