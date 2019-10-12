OnePlus 7T 水貨抵港！抵玩價有 S855+ 加 90Hz 屏幕

OnePlus 7T 已率先在北美等市場推出，配備 Snapdragon 855+ 處理器及 90Hz Fluid Display，似乎有意挑戰電競市場。先達的三禾電氣率先引入水貨版本，價錢比美國官價更加抵玩，想提升食雞水平又預算有限的朋友值得留意。

OnePlus 7T 水貨版分別有 128GB 及 256GB 容量，前者價錢為港幣 $4,58x，後者則為 $4,88x，比起美國官價 US$599（約港幣 $4,698）起仲要抵玩，是近期非常抵玩的水貨機選擇。

OnePlus 7T 水貨跟美國幾乎同步推出，價錢更比當地官價有些微優勢。（三禾電氣）

OnePlus 7T 配備旗艦級規格，起用最新的 Snapdragon 855+ 處理器，及支援 90Hz 更新的 Fluid Display，再加上 8GB RAM，明顯挑機電競市場。再加上手機配備的 3 鏡頭主鏡頭模組，亦分別為起用 Sony IMX586 的 4800 萬像素感光元件（0.8µm、以 1200 萬像素 4 合 1 輸出為 1.6µm）7 鏡片 f/1.6（OIS + EIS）主鏡頭、1200 萬像素（f/2.2、1.0µm）的 2X 長焦距鏡頭及 1600 萬像素（f/2.2、FoV 117°）超廣角鏡；拍攝功能亦達旗艦水平。

OnePlus 7T 全面睇（按圖放大）

OnePlus 7T 的 6.55 吋 Fluid Display 解像度達 2400 x 1080，設有水滴式前置 1600 萬像素鏡頭（1.0 µm、f/2.0），支援 HDR10+，而且更新率更達 90Hz，在電競遊戲中提供更敏捷的表現。OnePlus 7T 的 3800mAh 電池更支援廠商的 Warp Charge 30T 快充技術，可以在 30 分鐘內充電至 70%，就算一邊打機一邊充電，亦不影響快充的效果。