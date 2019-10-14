Logitech MX Master 3 藍牙滑鼠、MX Keys 無線鍵盤 多功能設定

【Logitech MX系列 無線Mouse、Keyboard】專業滑鼠及無線鍵盤幫助用家在工作上事半功倍，Logitech日前宣布推出MX無線系列升級版MX Master 3 藍牙滑鼠及MX Keys 無線鍵盤，全部支援3部電腦、手機、平板電腦互相連接外，更可以自設常用功能於滑鼠上，經常重覆輸入動作時（Photoshop改相、Excel入資料、Chrome上copy and paste）能更方便省時。

Logitech MX Master 3 無線多功能自定

去年推出MX Master 2S專業版無線滑鼠後，2019年推出的MX Master 3在人體工學設計上再改進，包括在手握的設計上，改善了右手掌心承托，握上手時手掌包圍更貼手，長期使用Mouse進行工作時貼近手心可作為承托避免「吊手」造成疲勞；另外將拇指滑輪改大更容易滾動左右橫移，中間滑輪採用電磁鐵感應，上下滾動時亦可選擇分段式或一下動作不停轉動，加快捲軸速度。

Logitech Options 機內軟件自動設定功能

配合Master MX3及Keys推出，Logitech的設定軟件Options亦有更新，在新的設定中，只要以藍牙或2.4GHz USB無線連接後，可以透過Options自行設定滑鼠各鍵及鍵盤功能鍵的設定、參數，捲動快慢及各鍵功能都能在軟件中設定，另外在設定過程中，Options新版亦可以在電腦或平板中輸入對應的設定檔，包括用家經常使用的Microsoft Office、Adobe Photoshop、Adobe Premiere Pro甚至Chrome / Safari瀏覽器等，將經常使用的工作（Copy and Paste、放大縮小圖片）輸入在Mouse或Keyboard中，一按即做。

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同場加映 MX Keys Mac / PC互換

Logitech MX Keys無線背光鍵盤亦是MX系列的新成員，設計為經常長時間工作的人使用，配合手指尖形狀更貼合，每鍵設計圓形凹面方便接觸，設有白冷光智能背光照明，亦是照顧設計師能在低光環境下能看到按鍵設計，與MX Master 3一樣支援最多3個裝置（兼容 Windows、Mac、Linux2、iOS 和 Android）系統間互換控制，內置充電續航力亦提高至5個月（關閉背光燈下），而MX系列全線改為USB-C充電，售價為HK$999 （MX Master 3 無線滑鼠及MX Keys 無線鍵盤）。