【電腦節2019】Logitech G新電競鍵盤、耳機 反應超快無線勝有線

【電競無線鍵盤、耳機】香港電腦通訊節 2019（電腦節2019）前，電競設備生產商 Logitech 推出G系列電競鍵盤 G913 Lightspeed 無線機械版（G813 有線機械版），同時亦有專業電競耳機PRO 系列 （PRO Series）：PRO X（無線版）及PRO（有線版），實現專業級電競產品無線化！

Logitech 於電腦節2019中宣布推出兩款新型號電競耳機及兩款專業級鍵盤，當中G9系列鍵盤為全球首次展示，包括G913 Lightspeed無線觸感軸機械鍵盤及G813 Lightsync有線青軸機械鍵盤，兩款鍵盤均以超薄設計。

Logitech G 電競新品包括G913無線鍵盤及PRO系列PRO X無線耳機，目標直指電競比賽使用。 【鄧鴻至 攝】

G電競鍵盤雙登場

G913 Lightspeed與G803 Lightsync 鍵盤外型上設計大致相同，兩者同樣厚度22mm，在電競級鍵盤中薄身鍵盤可免除加鍵盤前手枕對電競選手的手指動作阻礙，另外電競用鍵盤大多使用1mm啟動距離（按鍵後觸及鍵盤元件）下，G913及G813考慮誤觸鍵錯誤及選手按鍵反應的平衡下，將按鍵啟動距離調整為1.5mm，官方稱是取得電競選手實際需要下設計的設定，另外為不同喜好玩家設有三種不同手感的GL軸，決定按鍵時手感。基於G913 是無線版本支援Lightspeed充電技術，官方稱假設每天在8小時遊戲之下，G913鍵盤燈光關閉時可長達135天的操作時間；而G813並沒有Lightspeed功能，但支援Lightsync RGB顏色調整。

G913 Lightspeed 無線電競鍵盤 【鄧鴻至 攝】

PRO系列耳機列陣

G9系列鍵盤成為Logitech的頂級電競鍵盤外，亦確定Logitech G中的PRO系列成為耳機中的旗艦，包括在電腦節2019中展示的Logitech G PRO X遊戲耳機（無線版） 及 Logitech G PRO 遊戲耳機（有線版），官方表示兩款耳機均與職業電競選手共同開發，外表上較平實但按照電競選手實際需要設計，頭戴部分及連繫左右耳機的臂架由鋼製作、左右耳機叉位（Fork）則採用鋁製作；耳機使用50mm Pro-G單元，音源20Hz-20kHz、支援DTS X 2.0，另外更採用早前收購專業錄音器材品牌「BLUE」技術開發的軟件 Blue VO!CE，以實時語音濾波器，在通話時以個人喜好調整音調和音量，另外更加入壓縮器、嘶聲消除器和雜音消除器等，在通話時更清晰分辨人聲及遊戲音源，亦避免影響音源定位。

Logitech G PRO X遊戲耳機（無線版）

Logitech G @電腦節優惠

在電腦節2019中同時舉行的香港電競節 2019中，Logitech G（Q01）設有電競遊戲區試用電競產品，試用後即送優惠小冊子，獲得即場購買Samsung、SanDisk、Gillette、MONOLOGUE等產品優惠，而M21-M24攤位中無線滑鼠鍵盤套裝及單品等低至 6 折發售，優惠購買Ultimate Ears 無線喇叭 WONDERBOOM 買兩個只需 HK$799；而出示舊耳機不論品牌型號，購買任何 Jaybird 真無線耳機即場減 HK$150。