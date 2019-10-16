Google Pixel 4 系列發表：加入隔空操作、夜景拍攝連銀河都影到

【Google Pixel 4 正式公布】在過去多月的傳聞之後，Google 的新一代親生仔手機 － Pixel 4 系列在剛剛的「Made by Google」發布會中登場，其規格與傳聞基本一致，但在功能上面仍然予人不少驚喜。

Google Pixel 4 大小機型規格、功能一致​

與前幾代一樣，今代的 Pixel 4 系列一樣會推出大、小尺寸型號，分別為 Pixel 4 以及 Pixel 4 XL，雖然兩者在屏幕尺寸與電池容量有分別，只不過 Google 就沒有將兩者的功能進行區隔，即使是較細小的 Pixel 4，仍可以使用系列中的所有賣點功能。

Pixel 4 的屏幕為 5.7 吋、Full HD+ 解像度，而 Pixel 4 XL 則為 6.3 吋 QualHD+，兩者皆為 90Hz OLED，Google 方面稱之為 Smooth Display

除了屏幕之外，Google Pixel 4 以及 Pixel 4 XL 在硬件上的主要分別就只有在電池容量，分別為 2800mAh 及 3700mAh，其他主要硬件就全部一致，包括 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、6GB RAM、1200 萬像素主鏡頭以及新加入的 1600 萬像素遠攝鏡頭。

除了黑、白兩色之外，Pixel 4 還會有名為 Old Soul Orange 的橙色限量版推出：

加入「雷達感應器」、支援隔空操作

在 Google Pixel 4 系列上，加入了名為「雷達感應器」（Radar Sensor）的新感應器，是 Google 幾年前開始的 Project Soli 之最終成品。

有了此感應器之後，Pixel 4 及 Pixel 4 XL 就可以感知手機附近的動靜，以及容許用戶以不同的動作進行隔空操作、即全新的 Motion Sense 功能，例如靜音來電、轉歌、甚至是用於遊戲之中，Google 就示範了與手機中的比卡超招手。

根據 Google 所講，Radar Sensor 更為 Pixel 4 帶來更準確的面孔辨識解鎖

整合語言引擎、成就更快的 Google Assistant

在幾個月前的 Google I/O 之上，Google 就已經示範過新版本的 Google Assistant，其將語音辨識模組容量縮小並整合至手機系統內，使 Google Assistant 可以在不上線的情況下依舊快速運作。 當然，一如我們之前了解，這個新版本 Google Assistant 暫只會支援美式英文，對香港用戶而言甚為遙遠。

新的語音辨識模組又可以用於錄音機 App 中，在錄音的同時記下文字，方便用戶之後搜尋之用

更強大的軟件運算攝影

新的 Pixel 4 系列加入了 1600 萬像素的遠攝鏡，但 Google 方面仍然將其攝影性能以軟件手段進行多個優化。

一如早前預言，Google Pixel 4 可以自動辨識相片的光暗位、前後景，引申出 Dual Exposure 雙重曝光功能，讓用戶可以自行調節拍攝的高、低光位；而同樣的功能，亦有助 Pixel 4 加入名為 Live HDR+ 的功能，讓用戶在拍攝 HDR+ 相片之前，在屏幕上已見到成品模樣，所見即所得。

最後，Google Pixel 系列引以為傲的 Night Sight 夜拍功能來到今代又得到強化，支援長達 4 分鐘的長曝光，經由系統計算、整合及對齊所拍相片之後，連銀河都可以清晰捕捉。

Google Pixel 4 Night Sight 夜拍模式樣本照片

上市資料

Google Pixel 4 系列由即日起在美國市場開始預訂，Pixel 4 為＄799 美元、即約＄6300 港幣左右起，而 Pixel 4 XL 則為＄899 美元、即約＄7100 港幣左右起，在 Android 手機而言相當昂貴。

不過由於 Google 暫未有意在港推出 Pixel 系列手機，即使香港 Fans 想買也未必輕易買到，而即使香港人以水貨渠道入手，以廣東話中文操作的話仍然有很多功能未能用到，使此系列新機在於香港人的吸引力大幅下降。