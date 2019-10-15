豐澤清貨特賣場速報（觀塘分店）：傾向小家電、影音產品選擇

數碼生活
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位於銅鑼灣以及觀塘的豐澤分店將於 10 月 20 日結束營業，由即日起兩間門市都會進行結業清貨。

我們宅民黨就特別派員到兩間門市視察過，兩店都以家電為主要的折扣對象，而在觀塘方面就以小型家電為主，另外亦會有更多用家留意的影音／流動產品散貨，減幅較少、種類比較零碎。

留意今次的豐澤清貨與早前的開倉特賣場有所不同，最主要目的是清出門市內的陳列品為主，故手機、電腦等產品都比較少；另外，留意場內貼上「陳列價」的貨品才是今次清貨的主要目標，其他沒有此牌的貨品折扣明顯少得多。

豐澤清貨特賣場速報（銅鑼灣分店）：家電為主、隨時勁減過千（按此前往報導）

留意場內貼上「陳列價」的貨品才是今次清貨的主要目標（黃正軒 攝）

觀塘分店的貨品數量明顯比銅鑼灣分店為少，又以小型家電為主、並未見有雪櫃／洗衣機等大型家電有減價優惠（魏雪筠 攝）

煮食家電（電飯煲、微波爐、電熱水壺等…）

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小型家電（吸塵機、空氣清新機、抽濕機等…）

個人護理用品（鬚刨、風筒、直髮夾等…）

智能／影音產品

觀塘分店的清貨陳列品中有多部電視選擇，而且減價幅度不少。但各位用家留意，電視與其他家電不同，在陳列的同時也是在「使用中」的狀態，壽命亦自然會比其他只陳列但不開動的電器為短，購買前建議將此因素納入考慮。

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